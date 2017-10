Οκτώβριος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Ο Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιστρατεύσουν την κοινή λογική τους και να κάνουν την Τουρκία πλήρες μέλος της ΕΕ, γιατί, υποστήριξε, η χώρα του μπορεί να λύσει τα προβλήματα της Ενωσης. Η κλιμάκωση της ξενοφοβίας δεν θα ωφελήσει κανέναν, προειδοποίησε ο Ερντογάν. «Το όνειρο της εξουσίας μέσω της ισλαμοφοβίας δεν θα οδηγήσει κανέναν πουθενά. Μία Ευρώπη χωρίς την Τουρκία θα είναι απομονωμένη, απελπισμένη και με πολιτικές συγκρούσεις. Η Τουρκία δεν χρειάζεται την Ευρώπη, η Ευρώπη μας χρειάζεται», τόνισε ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.



Η Τουρκία αν γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ μπορεί να την γιατρέψει από τα χρόνια προβλήματά της, υποστήριξε ο Ερντογάν, «παρότι δεν θέλουν να το δουν».

