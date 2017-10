Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

(3η αγωνιστική) Δείτε αναλυτικά: ΓΗΠΕΔΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-10-2017 ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 4-1 ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 0-0 ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 3-0 ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ 2-0 ΚΥΡΙΑΚΗ 22 -10-2017 ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1-6 Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 1-6 ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 3-0 ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 3-3 ————————————————————– Α. 2017-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ Τέρματα Συντ. Μέσοι Όροι ΣΥΝΟΛ. ΕΝΤ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛ. ΕΝΤ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛ. ΕΝΤ -2 -3 -5 -10 Κυπ. -3 Υπ – Κατ +/- Υπ – Κατ 1 ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ 3 9 3 1 2 12 1 +11 4,0 0,3 2 ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 3 7 2 1 1 1 1 9 0 +9 3,0 – 0,0 3 ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ 3 6 2 2 1 1 6 4 +2 2,0 – 1,3 4 ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 2 6 2 1 1 12 2 +10 6,0 – 1,0 5 ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 3 4 1 1 1 1 1 1 6 7 -1 2,0 – 2,3 6 ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ 3 4 1 1 1 1 1 1 4 1 +3 1,3 – 0,3 7 ΝΕΟΧΩΡΙ 3 3 1 1 2 1 1 5 14 +0 1,7 4,7 8 ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 3 3 1 1 2 2 3 7 -4 1,0 – 2,3 9 ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 3 3 1 2 3 10 -7 1,0 – 3,3 10 Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 2 2 2 1 11 -10 0,5 – 5,5 11 ΑΕΠ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 2 -5 1 1 1 1 3 7 ΣΥΝΟΛΑ 30 37 13 8 5 4 2 2 13 5 8 0 0 0 0 0 64 – 64 Β. 2017-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ Τέρματα Συντ. Μέσοι Όροι ΣΥΝΟΛ. ΕΝΤ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛ. ΕΝΤ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛ. ΕΝΤ -2 -3 -5 -10 Υπ – Κατ +/- Υπ – Κατ 1 ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡ 3 9 3 2 1 10 1 +9 3,3 – 0,3 3 Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ 2 6 2 2 10 4 +6 5,0 – 2,0 2 ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2 4 1 1 1 1 5 3 +2 2,5 – 1,5 4 ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 3 3 1 2 1 1 8 9 -1 2,7 – 3,0 5 ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 3 3 1 1 2 1 1 4 6 -2 1,3 2,0 6 ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ 3 3 1 2 0 12 -12 0,0 4,0 7 ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 2 -3 1 1 1 1 4 6 -2 2,0 – 3,0 ΣΥΝΟΛΑ 18 22 8 4 3 2 1 1 8 4 4 0 0 0 0 0 41 – 41 ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-18 ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ -4

