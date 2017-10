Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ενδεχόμενη διακοπή στην ύδρευση



Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ Π/Κ Γρεβενών ανακοινώνεται ότι: Την Τρίτη 24-10-2017 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 08:30 έως 14:30 στους παρακάτω οικισμούς του Δήμου Γρεβενών: Βατόλακκος – Μικροκλεισούρα – Ασπρόκαμπος – Ταξιάρχης – Μηλιά – Κιβωτός Άγιος Γεώργιος – Κληματάκι – Κριθαράκια – Κοκκινιά – Τραπεζούντα – Πολύδεντρο Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα. Για αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Δόκος Βασίλειος

Προϊστάμενος Π/Κ Γρεβενών Ενδεχόμενη διακοπή στην ύδρευση

Η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών ανακοινώνει ότι λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 24/10/2017 από 08.30 έως 14.30 ενδέχεται να παρουσιαστεί και διακοπή της ύδρευσης.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να μην κάνουν σπατάλη στη χρήση νερού προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα ολικής έλλειψης νερού σε κάποιες περιοχές.

