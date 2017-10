Οκτώβριος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ενημερώνονται όλοι οι Έφεδροι Αξιωματικοί Νομού Γρεβενών (όσοι υπηρετήσαν ως δόκιμοι αξιωματικοί σε όλα τα όπλα και σώματα) ότι δικαιούνται να λαμβάνουν βεβαίωση σιτίσεως, για να σιτίζονται τα παιδιά τους τα οποία εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, στις κατά τόπους λέσχες Αξιωματικών.

Tη βεβαίωση μπορούν να τη λαμβάνουν από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Γρεβενών.

Επικοινωνία στο τηλέφωνο : 6937444388 Μετά της το Δ.Σ

