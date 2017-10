Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Είναι ίσως ένα από τα τρόφιμα της ελληνικής κουζίνας με το οποίο συνοδεύουμε όλα -ανεξαιρέτως τα πιάτα. Τη βάζουμε στη σαλάτα, την τρώμε σκέτη, την περιλούζουμε με ελαιόλαδο και ρίγανη ή απλά την «πετάμε» στο φούρνο με μπούκουβο για ένα γρήγορο μπουγιουρντί. Τη φέτα ή τη λατρεύεις ή τη μισείς. Δεν έχει ίσως και να δούμε. Και συνήθως τη λατρεύεις.



Και θες να τη διατηρείς φρέσκια στο ψυγείο, αλλά ντρέπεσαι να ζητάς άλμη κάθε τόσο από την κυρία στον τομέα των τυριών στο Super Market -άσε που κάθε φορά σε κοιτάζει όλο και με πιο απειλητικό βλέμμα. Οπως ντρέπεσαι και να παίρνεις κάθε τόσο τη μητέρα και τη γιαγιά σου να σου φέρνουν ταπεράκι άλμης. Λοιπόν, μάντεψε. Η άλμη είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Θέλεις μόλις δύο υλικά τα οποία έχεις σε αφθονία, ένα tip και έτοιμη η άλμη που θα διατηρήσει τη φέτα σου όπως τη μέρα που την αγόρασες. Τι χρειάζεσαι: Υλικά: 1 λίτρο νερό 70-80 γρ. χοντρό ή κανονικό αλάτι Εκτέλεση: Εδώ έχουμε δύο τρόπους. Τον παραδοσιακό και τον μοντέρνο.



Για να φτιάξετε την παραδοσιακή άλμη θα χρειαστεί να βάλετε το νερό σε μία κατσαρόλα και να ρίξετε το αλάτι. Θα το βάλετε να πάρει μία βράση στους 90 βαθμούς και θα το σβήσετε. Θα αφήσετε το μίγμα να κρυώσει και μετά θα γεμίσετε το τάπερ και θα βάλετε μέσα τη φέτα.

Αν θέλετε να ακολουθήσετε την πιο μοντέρνα εκτέλεση, τα πράγματα είναι ακόμα πιο απλά. Βάλτε το νερό και το αλάτι σε ένα μπολ και χτυπήστε το μίγμα με έναν αυγοδάρτη μέχρι να διαλυθεί τελείως το αλάτι. Η άλμη σας είναι έτοιμη. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 22nd, 2017 at 11:26 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.