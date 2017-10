Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και οι σχέσεις Ρωσίας- ΕΕ θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο την Τρίτη.



Μετά τη συνάντηση θα υπογραφούν πέντε διμερείς συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας. Αυτά αφορούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ, την Εμπορική Ναυτιλία, τη Διεθνή Οδική Μεταφορά, τις Επικοινωνίες και την Τεχνολογία της Πληροφορίας. Επίσης, θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Κοινή Διακήρυξη για Συνεργασία στον Τομέα του Εκσυγχρονισμού των Οικονομιών.



Από κυπριακής πλευράς, τις συμφωνίες θα υπογράψουν οι υπουργοί Μεταφορών και Οικονομικών, Μάριος Δημητριάδης και Χάρης Γεωργιάδης. iefimerida loading…

