Οκτώβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και επενδύσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων: η δελεαστική προσφορά του κολοσσού ηλεκτρονικών πωλήσεων Amazon έκανε περισσότερες από 100 αμερικανικές πόλεις να επιδοθούν στο «κυνήγι του χρυσού» διεκδικώντας να φιλοξενήσουν τη νέα, δεύτερη έδρα του. Η εταιρία που δημιουργήθηκε στο Σιάτλ όπου διαθέτει 33 κτίρια για τους 40.000 εργαζόμενούς της, απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προσφορών στις 7 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη έδρά της, τη «HQ2″ όπως την αποκαλεί, που θα είναι εξίσου πλήρης με αυτή του Σιάτλ, στην Πολιτεία Ουάσινγκτον. Εκατό και πλέον πόλεις υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους μέχρι αργά χθες βράδυ που έληγε η προθεσμία και η Amazon θα αποφανθεί πριν από το τέλος του χρόνου. Οι πόλεις «ζουν στον πυρετό της χρυσοθηρίας», σύμφωνα με μελέτη της εταιρίας Moody’s Analaytics, που κατατάσσει τις πόλεις με λιγότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους – ένα από τα κριτήρια της Amazon – που μπορούν να φιλοξενήσουν αυτό το ελντοράντο. Πόσο μάλλον που η ακμάζουσα εταιρία του διορατικού Τζεφ Μπέζος, πρώτη σε πολλές διακρίσεις ανάμεσα στις πιο καινοτόμες εταιρίες, επενδύει 5 δισ. δολάρια για το νέο της άστυ που θα προσφέρει μακροπρόθεσμα 50.000 «καλοπληρωμένες» θέσεις εργασίας. Και τα οφέλη προαναγγέλλονται τεράστια για την τυχερή που θα επιλεγεί: η HQ2 θα έχει δαπάνες 340 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στα επόμενα 17 χρόνια, από τα οποία τα 71 δισεκ. για μισθούς, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη για την πόλη του Σικάγο. Η πόλη του Ιλινόι περιλαμβάνεται στις υποψήφιες, όπως και η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, η Ατλάντα, η Βοστόνη, το Λος ‘Αντζελες αλλά και μεσαίες πόλεις όπως το Νιούαρκ (στο Νιου Τζέρσι, πολύ κοντά στη Νέα Υόρκη) η πανεπιστημιακή πόλη του ‘Οστεν στο Τέξας, το Μπέρμιγχαμ στην Αλαμπάμα ή το Πίτσμπουργκ, δύο πόλεις σύμβολα της αποβιομηχάνισης, φαινόμενο που τόσο έχει επικρίνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όνειρα οικονομικής επέκτασης Καθεμιά από τις πόλεις έχει τα επιχειρήματά της και όνειρα οικονομικής επέκτασης. Πολλές περιοχές δεν διστάζουν να προσφέρουν μεγάλα φορολογικά πλεονεκτήματα, με το κίνδυνο να ξεπουληθούν. Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι Κρις Κρίστι παρουσίασε επίσημα τη Δευτέρα την υποψηφιότητα της πόλης του Νιούαρκ, 20 λεπτά με το τρένο από το Μανχάταν και με μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο, υποψηφιότητα που συνοδεύεται από εν δυνάμει έκπτωση φόρων συνολικά 7 δισεκατ. δολαρίων. «Ας ανταγωνιστεί άλλη πολιτεία αυτά τα μέτρα», είπε ο ρεπουμπλικανός κυβερνήτης που κατ΄εξαίρεση συμβιώνει με τον δημοκρατικό δήμαρχο του Νιούαρκ. Η πόλη του Νιούαρκ, επί μακρόν μια από τις πιο φτωχές και τις πιο επικίνδυνες της ανατολικής ακτής, άρχισε τα τελευταία χρόνια μια ανάπλαση και έναν «αστικό εξευγενισμό» προσελκύοντας τις έδρες μεγάλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και νέους που φεύγουν από τη Νέα Υόρκη λόγω των ιλιγγιωδών τιμών των ακινήτων. Το Πίτσμπουργκ, «η πόλη του χάλυβα», σε πλήρη αναδιοργάνωση, ονειρεύεται να γίνει ο νέος πόλος τεχνολογικής καινοτομίας, πόσο μάλλον που η ανάλυση της Moody’s Analaytics την τοποθετεί στις καλύτερες υποψήφιες χάρη στη «μεγάλη αναλογία των διπλωματούχων στον πληθυσμό της, το χαμηλό κόστος ζωής και την εγγύτητά της με τη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ». Γενικά, η βορειοανατολική πλευρά αισθάνεται αδιαμφισβήτητη, δεδομένων των πολλών αστικών και πανεπιστημιακών κέντρων και στο όνομα της γεωγραφικής εξισορρόπησης σε σχέση με το Σιάτλ, στη δυτική ακτή.

Το Μπέρμιγχαμ στην Αλαμπάμα εγκατέστησε δύο τεράστια πλήκτρα, τα οποία πρέπει να πατήσει κανείς για να συνδεθεί με την Amazon. Αγγίζοντας κανείς τα πλήκτρα εμφανίζεται πλήθος μηνυμάτων που εξαίρουν την υποψηφιότητα της πόλης, την ποιότητα ζωής έως και διασκεδαστικά ανέκδοτα. Στο Στόουνκρεστ, μια μικρή πόλη στα ανατολικά προάστια της Αλαμπάμα που προσφέρει δωρεάν 1.400 στρέμματα, η περιοχή που θα διαμορφωθεί θα ονομαστεί Amazon και θα έχει δικό της ταχυδρομικό κώδικα. Ωστόσο ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το πραγματικό ερώτημα είναι αλλού: τι επιδιώκει πράγματι ο Μπέζος, που δεν σταματά να επενδύει σε νέους τομείς όπως η διατροφή, με την εξαγορά των σουπερμάρκετ Whole Foods, με αυτή τη δεύτερη έδρα; Το βέβαιο είναι ότι η πόλη που θα επιλεγεί θα μεταμορφωθεί εντελώς. in

