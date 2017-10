Οκτώβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Ολυμπιακός, με γκολ του Ένγκελς, νίκησε τον ΠΑΟΚ (Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-0) στο «Γ.Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ και τον πλησίασε στον ένα βαθμό.

Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν με πολλές απουσίες αφού δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τούς Μποτία, Φιγκέιρας, Εμενίκε, Σεμπά και Μπεν. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς προβλήματα στο «Γ.Καραϊσκάκης». Ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη (Αστέρας Τρίπολης – Πανιώνιος 0-1), ενώ τις πρώτες νίκες τους σημείωσαν ο Απόλλωνας Σμύρνης (Απόλλων Σμύρνης – Ξάνθη 2-0) και η Λάρισα (Πλατανιάς – Λάρισα 0-1). Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής της Super League: Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

(63΄ Γιακουμάκης – 45΄+1 Κόντε) Κέρκυρα-Παναιτωλικός 1-0

(79΄ Νούνες) Λαμία-Παναθηναϊκός 1-1

(37΄αυτ. Χουλτ – 85΄ Μολίνς) Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος 0-1

(47′ Μασούντ) Απόλλων Σμύρνης-Ξάνθη 2-0

(11΄ Καστιγέχο, 84΄ Αλμπάνης) Πλατανιάς-ΑΕΛ 0-1

(21΄ Κριζμάν) Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-0

(51′ Ένγκελς) ΑΕΚ-Ατρόμητος 23/10



Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ 15

2. Ολυμπιακός 14

. Πανιώνιος 14

. ΑΕΚ 14 -7αγ.

5. Ατρόμητος 13 -7αγ.

. Λεβαδειακός 13

7. Ξάνθη 10

. Παναθηναϊκός 10

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

. Κέρκυρα 9

11. Λαμία 8

12. Παναιτωλικός 8

13. Αστέρας Τρίπολης 6

. ΑΕΛ 6

. Πλατανιάς 6

. Απόλλων Σμύρνης 6 * Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. in

