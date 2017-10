Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Το κρεμμύδι είναι μια από τις τροφές που αφήνουν πολύ έντονη μυρωδιά στα χέρια όταν τα καθαρίζουμε. Δεν είναι δύσκολο να εξαφανίσετε, πάντως, αυτή τη μυρωδιά και μάλιστα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Η λύση είναι απλή και υπάρχει σε όλα τα σπίτια. Αφού σαπουνίσετε τα χέρια σας θα δείτε πως η δυσάρεστη μυρωδιά από τα κρεμμύδια θα έχει παραμείνει. Ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε κάποια κολόνια, το πιθανότερο είναι πως δε θα δείτε το αποτέλεσμα που θέλετε.



Εκτός αν εφαρμόσετε το εξής κόλπο: Μπορείτε να βάλετε τα χέρια σας κάτω από το τρεχούμενο νερό μαζί με ένα μεταλλικό κουτάλι, πιρούνι ή μαχαίρι. Τρίψτε το μεταλλικό αντικείμενο με τα χέρια σας και θα δείτε πως η μυρωδιά θα έχει εξαφανιστεί δια παντός. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 22nd, 2017 at 17:02 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.