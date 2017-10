Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Το κινητό μας είναι ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που αποτελεί πηγή μικροβίων και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία καθώς μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα το κινητό σας μέσα σε λίγα λεπτά χρησιμοποιώντας υλικά που ήδη έχετε.



Δείτε μερικές επιλογές… 1. Μαντηλάκι γυαλιών Αν έχετε στο σπίτι σας ένα μαντηλάκι γυαλιών μπορείτε να καθαρίσετε και το κινητό σας. Προσέξτε μόνο να μην το χρησιμοποιήσετε μετά στα γυαλιά σας γιατί υπάρχει κίνδυνος να μεταφέρετε στα μάτια σας τα μικρόβια που υπάρχουν στο κινητό. Βρέξτε ελαφρώς το πανάκι σας και με αυτό καθαρίστε την οθόνη αλλά και το πίσω μέρος του κινητού. Περάστε καλά το κινητό με τη στεγνή μεριά του πανιού μέχρι να καθαρίσει και να στεγνώσει τελείως. 2. Μπατονέτες Χρησιμοποιείστε μπατονέτες για να καθαρίσετε τις πιο δύσκολα προσβάσιμες επιφάνειες που δεν μπορέσατε να καθαρίσετε με το μαντηλάκι γυαλιών. Καθαρίστε με τις μπανοτέτες και τις υποδοχές του φορτιστή ή των ακουστικών αλλά και το εσωτερικό όπου μπαίνει η μπαταρία.



3. Μείγμα με ξύδι Ετοιμάστε ένα μείγμα από 50% αποσταγμένο νερό και 50% λευκό ξίδι. Βρέξτε ένα βαμβακερό πανάκι με το μείγμα και σκουπίστε καλά το κινητό σας με το πανάκι. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα τελείως στεγνό πανί για να απομακρύνετε τυχόν περίσσεια μείγματος από το τηλέφωνό σας. baby loading…

