Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Όλοι γνωρίζουμε πως η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντική αν δεν θέλουμε να κλέψει κάποιος τα προσωπικά μας δεδομένα ή να βρεθούμε ξαφνικά με άδειο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά πόσο καιρό χρειάζεται ένας χάκερ για να σπάσει τους κωδικούς μας; Τεχνικοί εμπειρογνώμονες από την ηλεκτρονική σελίδα ao.com αποκάλυψαν τους δέκα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενους κωδικούς πρόσβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο για το έτος 2016, μεταξύ των οποίων ο αριθμός 123123, που απαιτούν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να σπάσει ένας ειδικός.



Κι ενώ μερικοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι ασφαλείς επιλέγοντας μια λέξη που δε θα ξεχάσουν εύκολα, όπως το όνομα ενός συνεργάτη ή ενός αγαπημένου προσώπου, αυτό όμως δεν ισχύει. Οι χάκερ θα αναζητήσουν προσωπικά δεδομένα, όπως η ημερομηνία γέννησης, το όνομα του κατοικίδιου ζώου ή τον δρόμο που μεγάλωσε κάποιος, κάτι που μπορούν εύκολα να ανακτήσουν από τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, μια ημερομηνία γέννησης με τελείες ανάμεσα στο μήνα και το έτος, θα πάρει μόλις 13 δευτερόλεπτα σε έναν χάκερ για να τον σπάσει. Ωστόσο, υπάρχει ένας τρόπος για να δημιουργηθεί ένας αλάνθαστος κρυπτογραφημένος κώδικας που θα απαιτούνταν έως και 4 τρισεκατομμύρια χρόνια για να τον σπάσουν τα σαϊνια του κυβερνοχώρου. Οι ειδικοί από την εκστρατεία Cyber Aware του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, συμβουλεύουν να επιλέξετε έναν κωδικό που να αποτελείται από τρεις τυχαίες, άσχετες λέξεις όπως το teabrownpicture. Ένας τέτοιος κωδικό θα χρειαζόταν 35.000 χρόνια για να σπάσει, ενώ αν προσθέσετε και έναν σχετικά μεγάλο αριθμό, θα χρειαστούν 227 εκατομμύρια χρόνια.



Η προσθήκη ενός αριθμού και ενός συμβόλου σημαίνει πως ο κωδικός πρόσβασής σας είναι ασφαλής για την αιωνιότητα ή τουλάχιστον για 4 τρισεκατομμύρια έτη. Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης, ότι παρόλο που μπορεί να είναι κουραστικό, είναι σημαντικό να έχετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για τους σημαντικούς λογαριασμούς σας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τους web banking. iefimerida loading…

