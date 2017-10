Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Πολλές νοικοκυρές βάζουν τρόφιμα στην κατάψυξη για να τα κρατήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη… ζωή. Το Good Housekeeping Institute αποκάλυψε πόσο καιρό μπορούν να παραμείνουν στην κατάψυξη διάφορα τρόφιμα, προτού αλλοιωθούν. Και δεν είναι ο χρόνος που μπορείτε να φανταστείτε. Ορισμένα τρόφιμα διαρκούν μόνο δυο μήνες στον καταψύκτη και θα πρέπει να καταλήγουν στον κάδο των αχρήστων μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος. Ψάρια Λευκά ψάρια: 6-8 μήνες

Λιπαρά ψάρια: 3-4 μήνες

Οστρακοειδή: 2-3 μήνες Φρούτα Σιρόπι φρούτων: 9-12 μήνες

Ανοικτή σακούλα με κατεψυγμένα φρούτα: 6-8 μήνες

Πουρές φρούτων: 6-8 μήνες

Χυμός φρούτων: 4-6 μήνες Λαχανικά Ζεματισμένα λαχανικά: 10-12 μήνες

Λαχανικά: 3-4 μήνες

Τομάτες: 6-8 μήνες Κρέας

Μοσχαρίσιο και βοδινό κρέας: 4-6 μήνες

Αρνί: 4-6 μήνες

Χοιρινό: 4-6 μήνες

Φέτες μπέικον: 2-3 μήνες

Σαλάμι: 3-4 μήνες

Κοτόπουλο και γαλοπούλα: 4-6 μήνες

Κρέας ελαφιού: 4-6 μήνες

Κουνέλι: 4-6 μήνες Προψημένο φαγητό Σούπες: 3 μήνες

Ζωμοί: 6 μήνες

Κέικ: 4-6 μήνες

Ψωμί: 4-6 μήνες

Σάντουιτς: 2-3 μήνες

Γλυκά: 3-4 μήνες Γαλακτοκομικά

Αλατισμένο βούτυρο: 3-4 μήνες

Μη αλατισμένο βούτυρο: 6-8 μήνες

Παγωτό: 3-4 μήνες iefimerida loading…

