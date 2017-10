Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Δεν χρειάζεται κανείς να φθείρει τις σόλες των παπουτσιών του στο περπάτημα, για να έχει όφελος στην υγεία του. Ακόμη και δύο ώρες το πολύ την εβδομάδα αν περπατά κανείς, πάλι θα έχει μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη.



Οι ειδικοί συνιστούν να ασκείται κανείς τουλάχιστον 150 λεπτά (2,5 ώρες) την εβδομάδα με μέτρια ένταση ή 75 λεπτά με μεγάλη ένταση. Η νέα έρευνα δείχνει ότι ακόμη και λιγότερο χρόνο αν αφιερώνει κανείς στο περπάτημα, δεν θα πάει καθόλου χαμένος. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα ‘Αλπα Πατέλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό προληπτικής ιατρικής «American Journal of Preventive Medicine», μελέτησαν στοιχεία για περίπου 140.000 ανθρώπους. Από αυτούς, το 95% περπατούσαν λιγότερο ή περισσότερο (το 5% σχεδόν καθόλου), ενώ σχεδόν οι μισοί χρησιμοποιούσαν το περπάτημα ως τη μόνη τους άσκηση.



Λαμβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, παχυσαρκία κ.α.), η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και λιγότερες από δύο ώρες περπάτημα μέσα στην εβδομάδα σχετίζονται με μειωμένη θνησιμότητα από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με καθόλου περπάτημα. Με 2,5 έως 5 ώρες περπάτημα την εβδομάδα, χωρίς άλλη άσκηση, ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου ήταν μειωμένος κατά 20% κατά μέσο όρο. ΑΠΕ loading…

