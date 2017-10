Οκτώβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΚΥΡΙΑΚΗ 22-10-2017 ,ΩΡΑ 17:00 ,ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ



Τον Σ.Κ.Νικόπολη Πρέβεζας αντιμετωπίζει η ανδρική ομάδα του Φ.Ο.Πρωτέα Γρεβενών στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, για το πρωτάθλημα της Γ΄εθνικής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 22-10-2017 και ώρα 17:00 στο ΔΑΚ Γρεβενών.

Το Δ.Σ. του συλλόγου καλεί τους φίλους της ομάδος να δώσουν δυναμικό παρόν στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την νέα αγωνιστική περίοδο.

