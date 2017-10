Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Μείωση 3% εμφάνισαν στην Ελλάδα το 2016 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ΕΕ των 28, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπήρξαν πέρυσι μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες, όσον αφορά τις εκπομπές του άνθρακα, που κυμάνθηκαν από μειώσεις 6% στη Βρετανία και στη Βουλγαρία και 3% στην Ισπανία μέχρι αυξήσεις 5% στην Ιρλανδία και στη Δανία, καθώς και 4% στη Σουηδία και στη Φινλανδία.



Σύμφωνα με το JRC, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κεφαλή στην Ελλάδα ήταν 6,06 τόνοι το 2016, μειωμένοι κατά περίπου 21% από το 1990, όταν οι εγχώριες εκπομπές ήταν 7,66 τόνοι ανά κάτοικο της χώρας (ανάλογη ήταν και η μέση μείωση εκπομπών στην ΕΕ την ίδια χρονική περίοδο). Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου το 2016 παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στους 35,8 γιγατόνους. Η οριακή αύξηση κατά 0,3% πέρυσι έναντι του 2015 αποδίδεται στο ότι το 2016 είχε μια πρόσθετη μέρα ως δίσεκτο έτος. Μεγαλύτερος ρυπαντής και το 2016 παρέμεινε η πολυπληθής και ταχέως αναπτυσσόμενη Κίνα, ακολουθούμενη κατά σειρά από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Ινδία, τη Ρωσία και την Ιαπωνία. Οι εκπομπές των ΗΠΑ και της Ρωσίας εμφάνισαν μείωση περίπου 2%, της Ιαπωνίας μείωση 1%, ενώ της Κίνας (οριακή μείωση 0,3%) και της ΕΕ (οριακή αύξηση 0,2%) παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές.



Σύμφωνα με τη μελέτη, πέρυσι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήσαν 3,4 γιγατόνοι, κατά σχεδόν 21% χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδά τους το 1990 και σχεδόν 18% μικρότερες έναντι του 2015. Οι εκπομπές της ΕΕ αποτελούσαν τόσο το 2015 όσο και το 2016 σχεδόν το ένα δέκατο (9,6%) των παγκοσμίων εκπομπών. Σημαντική αύξηση εμφανίζουν οι εκπομπές διοξειδίου σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες όπως στις Φιλιππίνες (12%), στο Πακιστάν (9%), στην Ουκρανία (8%), στην Ινδονησία (6%), στη Μαλαισία (6%), στην Ινδία (5%) και στην Τουρκία (5%), αλλά στη Βραζιλία υπήρξε μείωση ((6%). Τα τρία κυριότερα ανθρωπογενή «αέρια του θερμοκηπίου» που παρακολουθούνται είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου. Από αυτά τα τρία, το διοξείδιο, σύμφωνα με το JRC, εμφανίζει επιβράδυνση στην αύξησή του διεθνώς μετά το 2012 και στασιμότητα μετά το 2014. Οι διεθνείς στατιστικές για τα άλλα δύο αέρια (μεθάνιο και οξείδιο του αζώτου), τα οποία εκλύονται κυρίως από αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, είναι διαθέσιμες μόνο έως το 2012. Έως τότε οι εκπομπές τους εμφάνιζαν σταθερή αύξηση παγκοσμίως (συνολικά 91% μεταξύ 1970-2012). Στην Ευρώπη τα δύο τρίτα περίπου των εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» αφορούν το διοξείδιο του άνθρακα και το υπόλοιπο ένα τρίτο τα άλλα δύο αέρια. Οι ευρωπαϊκές εκπομπές μεθανίου εμφανίζουν πτωτική τάση διαχρονικά. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το JRC, οι συνολικές εκπομπές και των τριών «αερίων του θερμοκηπίου» αυξάνονταν συνεχώς από το 1970 και έφθασαν στο αποκορύφωμά τους το 2007. Έκτοτε όμως κάθε χρόνο εμφανίζουν συνεχή μείωση (έως το 2012 τουλάχιστον, όταν υπήρχαν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Το 2007 υπήρξε έτος κορύφωσης στη χώρα μας και για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τη μεγαλύτερη συνιστώσα μεταξύ των τριών «αερίων του θερμοκηπίου». newsbeast loading…

