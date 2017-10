Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Οι εμπειρογνώμονες της ρωσικής εταιρείας διαδικτυακής ασφάλειας Kaspersky Lab εντόπισαν το κακόβουλο λογισμικό Cutlet Maker με την χρήση του οποίου, μπορεί ακόμη και ένας άπειρος χρήστης του να ληστέψει ένα μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το πρόγραμμα αυτό πωλείται ελεύθερα στο DarkNet.



«Οι δημιουργοί του Cutlet Maker, δεν παρέχουν μόνο ένα έτοιμο πακέτο εργαλείων αλλά και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ακόμη και ο πιο άπειρος απατεώνας να διαπράξει αδίκημα, καθώς το μόνο που πρέπει να κάνει για αυτό είναι να αγοράσει το κακόβουλο λογισμικό πληρώνοντας 5000 δολάρια» αναφέρει η ανακοίνωση της Kaspersky Lab.



Για να πραγματοποιήσει την κλοπή, ο εγκληματίας πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στην USB-είσοδο του ΑΤΜ και να φορτώσει το κακόβουλο λογισμικό. Η εφαρμογή Stimulator που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα , απεικονίζει τον αριθμό και την αξία των χαρτονομισμάτων που υπάρχουν στις κασετίνες του ΑΤΜ , κάτι που επιτρέπει να επιλεγεί η κασετίνα στην οποία υπάρχουν τα περισσότερα χρήματα. Στην ουσία -επισημαίνουν οι εμπειρογνώμονες της Kaspersky Lab,- αυτό το κακόβουλο λογισμικό μετατρέπει την κυβερνοληστεία του ΑΤΜ, που είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί καλή προετοιμασία της όλης επιχείρησης, σ΄έναν εύκολο τρόπο παράνομης απόκτησης κέρδους, που μπορεί να αποκτήσει ο καθένας έναντι συγκεκριμένου ποσού». newsbeast loading…

