Οκτώβριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Η πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει 1.000 ευρώ σε 1 εκατ. πολίτες πριν από τα Χριστούγεννα προκαλεί αντιδράσεις στο «στρατόπεδο» των δανειστών.



Ο Χριστόφορος Βερναδάκης προανήγγειλε τη διανομή κοινωνικού μερίσματος, ενώ σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι η υπεραπόδοση των εσόδων θα δοθεί σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες, ως κοινωνικό μέρισμα. Ομως, οι δανειστές δεν βλέπουν με καλό μάτι μία τέτοια εξέλιξη. Οι Θεσμοί θέλουν, σε περίπτωση υπεραπόδοσης, μέρος του ποσού να δοθεί για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς τον ιδιωτικό τομέα και προκειμένου να εκδοθούν συντάξεις που εκκρεμούν. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούν ότι θα υπάρξει πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικονομία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το «Πρώτο Θέμα». Παράλληλα όμως, οι δανειστές θέλουν ένα μέρος της όποιας υπεραπόδοσης να διοχετευθεί στο «μαξιλάρι» ρευστότητας που ετοιμάζει η κυβέρνηση, με σκοπό να υποβοηθήσει την «καθαρή» έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον ερχόμενο Αύγουστο και τη σταδιακή επιστροφή στις αγορές σε συνθήκες σταθερότητας.



Το θέμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης από τη Δευτέρα που ξεκινά ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών. Στο υπουργείο Οικονομικών πάντως βλέπουν περιθώρια να συμβιβαστούν οι Θεσμοί με ένα μικρότερο «πακέτο» κοινωνικού μερίσματος σε περίπτωση υπεραπόδοσης, με τη διοχέτευση ενός ποσού στα ληξιπρόθεσμα, ώστε να δώσουν το «πράσινο φως» οι δανειστές για τον «μποναμά». Εξάλλου, τον Σεπτέμβριο κορυφαίος αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ έκανε λόγο για συμφωνία με τους Θεσμούς για τη διανομή της υπεραπόδοσης. «Δεν θα διατεθεί την φορά αυτή για τις συντάξεις, γιατί το συμφωνήσαμε αυτό. Το μισό ποσό θα δοθεί για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και για άλλες κοινωνικές δαπάνες, ενώ το υπόλοιπο θα δοθεί για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως προβλέπει η επιστολή Τσακαλώτου που εστάλη στους Θεσμούς», είχε πει, αναφερόμενος στην επιστολή που είχε στείλει ο υπουργός Οικονομικών τα περσινά Χριστούγεννα, προκειμένου να κατευνάσει τους δανειστές που αντιδρούσαν στη «13η σύνταξη». Τότε είχε δεσμευτεί για τη διανομή μερίσματος, αναφέροντας ότι η υπεραπόδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στοχευμένα μέτρα για την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας, ειδάλλως θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός «μαξιλαριού ρευστότητας» ή/και για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. iefimerida loading…

