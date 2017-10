Οκτώβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο σύλλογος Γρεβενών «ΕΛΠΙΔΑ», σε συνεργασία με τον Σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Κοζάνης « Γέφυρα ζωής», σας προσκαλεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 στις 19:00 μ.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

