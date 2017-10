Οκτώβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την ήττα με 3-1 σετ γνώρισαν οι Κορασίδες του Αστέρα σε παιγνίδι της τρίτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του πρωταθλήματος της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. εκτός έδρας. Τα «αστέρια» παρατάχθηκαν με πολλές αλλαγές στην βασική εξάδα, καθώς μικρο-προβλήματα της τελευταίας στιγμής άφησαν εκτός αποστολής αναγκαστικά, βασικές αθλήτριες μας. Η ομάδα μας παρόλο την εξάδα «ανάγκης», με φανερό το στοιχείο της συνοχής, δεν κέρδισε το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες. Το δεύτερο σετ το κατέκτησε με σχετική άνεση αλλά στο τρίτο και το τέταρτο δεν καταφέραμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ομοιογένεια της ομάδας, μολονότι της αναζήτησης λύσεων με πολύ μικρό περιθώριο χρόνου, φάνηκε εξαιρετική καθώς διεκδίκησε το παιχνίδι με σωστή τακτική, διάθεση και σοβαρότητα.

Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες μας για την θαυμάσια εικόνα που παρουσίασαν και την θαυμάσια προσπάθεια και ευχές για γρήγορη επιστροφή στα «Αστέρια», που δεν κατάφεραν να είναι στο παιγνίδι! Αστέρας Γρεβενών: Βασιλική Τζιουβάρα, Ελευθερία Παναγιωτίδου, Γεωργία Πενλίδου, Δανάη Τριμήντζιου, Ευτυχία Χατζηγεωργιάδου, Ευαγγελία Καραγιάννη, Γεωργία Καραγιάννη, Ιωάννα Αμανατιάδου, Ευαγγελία Τσουκαλά.

