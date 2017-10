Οκτώβριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με περίπου έναν στους έξι θανάτους, παγκοσμίως, σύμφωνα με διεθνή έρευνα, ενώ στην Ελλάδα το 8% των θανάτων, δηλαδή ένας στους 12, αποδίδεται επίσης στην ρύπανση του αέρα. Ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Φίλιπ Λάντριγκαν της Ιατρικής Σχολής Icahn του Όρους Σινά της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν στο επιστημονικό έντυπο The Lancet, εκτιμούν ότι το κόστος της περιβαλλοντικής ρύπανσης (σε όρους απώλειας ευημερίας) φθάνει τα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, πάνω από το 6% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η ρύπανση του αέρα είναι αυτή με την μεγαλύτερη επίπτωση, καθώς συνδέεται με τα δύο τρίτα των θανάτων από ρύπανση (περίπου 6,5 εκατ. πρόωροι θάνατοι το 2015). Ακολουθεί σε σοβαρότητα η ρύπανση των υδάτων (1,8 εκατ. θάνατοι), ενώ η ρύπανση στους χώρους εργασίας ευθύνεται για περίπου 800.000 θανάτους, ετησίως, και η ρύπανση από μόλυβδο για 500.000 θανάτους.

Σχεδόν όλοι αυτοί οι θάνατοι συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου η ρύπανση μπορεί να ευθύνεται ακόμη και για το ένα τέταρτο των θανάτων, με χειρότερες περιπτώσεις το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία. Τους λιγότερους θανάτους από ρύπανση έχουν το Μπρουνέι και η Σουηδία. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η μελέτη δείχνει ότι το 8% των θανάτων, δηλαδή τουλάχιστον ένας στους 12, κάθε χρόνο, σχετίζεται με τη ρύπανση.

Από τους περίπου 122.000 θανάτους του 2015, κατά προσέγγιση οι 9.800 συνδέονται με τη περιβαλλοντική ρύπανση. Από αυτούς, οι 7.216 σχετίζονται με τη ρύπανση του αέρα, οι 257 με τη ρύπανση των υδάτων και οι 1.422 με τη ρύπανση στους χώρους εργασίας (ιδίως όσον αφορά το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους). Να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική ρύπανση επιβαρύνει συνολικά την υγεία του ανθρώπου, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτου κυρίως από καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρκίνο των πνευμόνων. Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή health.in

