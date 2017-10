Οκτώβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πού θα μπουν



Βολές κατά της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο για τα παίγνια εξαπέλυσε η αντιπολίτευση. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υποστήριξε ότι «ο τζόγος είναι ένα δύσκολο θέμα αλλά δεν μπορείς να τον καταστείλεις». «Η ζημιά στην κοινωνία θα είναι τεράστια» υπογράμμισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Βήματος» το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης των παιγνιομηχανημάτωντύπου VLT (γνωστότερα ως «φρουτάκια») ανά πρακτορείο ΟΠΑΠ -έως δεκαπέντε- και σε αμιγή καταστήματα που θα μπορούν να έχουν έως πενήντα, με την έγκριση μάλιστα χορήγησης οινοπνευματοδών ποτών. Αν και ο συνολικός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων αυτών περιορίζεται από 35.000 σε 25.000, ωστόσο, εκφράζεται σοβαρός προβληματισμός για την έκταση που θα λάβει το φαινόμενο του «τζόγου» μέσω της δυνατότητας αύξησής τους ανά χώρο. in

