Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Τα όνειρα είναι μια περίεργη υπόθεση. Αλλοτε είσαι ο πρωταγωνιστής σε αυτά και άλλοτε ένας απλός παρατηρητής. Η αλήθεια είναι πως και στις δύο περιπτώσεις πολλοί θα ήθελαν να επέμβουν και να φέρουν το όνειρο στα δικά τους… μέτρα. Αυτός που ονειρεύεται, δηλαδή, να επιλέξει τι θα συμβεί. Ο Αριστοτέλης είχε παρατηρήσει ότι «συχνά όταν κάποιος κοιμάται, υπάρχει κάτι στη συνείδηση του που δηλώνει ότι αυτό που του παρουσιάζεται δεν είναι παρά ένα όνειρο».



Ερευνα από την Αυστραλία, που παρουσιάζει ο Independent, δείχνει ότι υπάρχουν τρόποι να πάρεις τον έλεγχο των ονείρων σου. Το πρώτο κόλπο είναι να ελέγξεις το περιβάλλον σου πολλές φορές την ημέρα για να καταλάβεις αν ονειρεύεσαι. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα όνειρό που μπορείς να ελέγξεις και έτσι σε βοηθά να συμβεί όταν είσαι πραγματικά στο κρεβάτι. Το δεύτερο είναι λίγο περισσότερο προγραμματιστικό. Ο ερευνητής Denholm Aspy ενθαρρύνει να κοιμηθείς και να ξυπνήσεις μετά από πέντε ώρες. Στη συνέχεια μείνε για λίγο ξύπνιος και μετά ξανακοιμήσου. Αυτό ενθαρρύνει τον ύπνο REM, που είναι πιθανότερο να δείτε πιο διαυγή όνειρα. Το τρίτο τιπ είναι λίγο πιο περίεργο, αλλά και πιο προφανές. Ονομάζεται μνημονική πρόκληση διαυγών ονείρων που πιο απλά σημαίνει: αφού ξυπνήσετε μετά από πέντε ώρες επανέλαβε τη φράση: “Θα θυμάμαι ότι ονειρεύομαι” και φαντάσου το όνειρό σου σε ένα διαυγές όνειρο. Οι τρεις τεχνικές δοκιμάστηκαν σε 47 άτομα, εκ των οποίων το 17% είχε διαυγή όνειρα σε μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φαίνεται χαμηλός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον κανονικό αριθμό των ανθρώπων που τα βιώνουν. Εκείνοι, μάλιστα, που χρησιμοποιούν την τρίτη τεχνική σωστά έχουν ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Για τους ανθρώπους που κοιμήθηκαν πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ρουτίνας, το 46% είχε σαφή όνειρα, ποσοστό πολύ, πολύ υψηλότερο από το κανονικό.



«Η τεχνική MILD λειτουργεί σε αυτό που ονομάζουμε “υποθετική μνήμη” δηλαδή την ικανότητα να θυμάστε να κάνετε πράγματα στο μέλλον. Επαναλαμβάνοντας μια φράση που θα θυμάστε ότι ονειρεύεστε σε ένα διαυγές όνειρο», λέει ο Δρ. Aspy, ο οποίος προσθέτει πως η ικανότητα αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην θεραπεία άλλων προβλημάτων iefimerida loading…

