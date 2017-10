Οκτώβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: KΥΡΙΑΚΗ 22-10-2017

ΜΗΛΙΑ.

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία.

*

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-10-2017

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ.

6 μ.μ. Ομιλία και αρχιερατικό Ευχέλαιο με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, συγγραφέα της Ακολουθίας του Ευχελαίου.

*

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-10-2017

5 μ.μ. ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΡΗΝΙ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αγίου Δημητρίου.

6.30 μ.μ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αγίου Δημητρίου.

