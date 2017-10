Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Το ασύρματο ρούτερ που σας έδωσε ο πάροχός σας δεν δουλεύει όσο αποτελεσματικά θέλετε; Με το που πηγαίνετε στα μέσα δωμάτια το σήμα εξαφανίζεται, ενώ βλέπετε άνετα τα κλειδωμένα δίκτυα των γειτόνων; Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί που κανονικά τα οικιακά δίκτυα είναι συνήθως παραπάνω από ικανά να χαρίσουν ευπρεπή σήματα, οι εξαιρέσεις υπάρχουν. Και υπάρχουν για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα.



Είναι μήπως το σπιτικό σας τεράστιο; Ή μήπως το ρούτερ είναι εγκατεστημένο σε καμιά γωνιά της οικίας; Κι έτσι το σήμα του Wi-Fi εξαφανίζεται σε κάθε γυροβολιά στο σπίτι και γίνεται τόσο ασθενές που δεν μπορείς να στριμάρεις ούτε ένα βιντεάκι της προκοπής. Ευτυχώς, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ενδυναμώσουμε το σήμα του Wi-Fi μας… Είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε τα τελευταία πρωτόκολλα του Wi-Fi; Υπάρχει περίπτωση οι φορητές συσκευές σας, όπως το laptop, ειδικά αυτές με ενσωματωμένες κάρτες ασύρματου δικτύου, να τρέχουν πιο πρόσφατα πρωτόκολλα από το ρούτερ. Το Wireless AC είναι πια το στάνταρ, έχοντας αντικαταστήσει το Wireless G ή N, καθώς παρέχει μεγαλύτερη εμβέλεια αλλά και δυνατότερο σήμα. Δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να τρέχετε το τελευταίο πρωτόκολλο, απλώς φροντίστε να μην έχετε μείνει πολύ πίσω. Αγοράστε ένα dual-band router Έχετε προσέξει πως κάποια ρουτεράκια προσφέρουν μια λειτουργία που λέγεται dual band; Αυτό σημαίνει πως υποστηρίζουν δίκτυα τόσο στα 2,4 όσο και τα 5 GHz. Και τα 5 GHz χαρίζουν μεν καλύτερες ταχύτητες, έχουν ωστόσο μικρότερη εμβέλεια. Το dual band βοηθάει γιατί όταν είσαι κοντά στο ρούτερ έχεις γρηγορότερες ταχύτητες και όταν απομακρύνεσαι εκμεταλλεύεσαι την άλλη επιλογή, που δίνει μεγαλύτερη εμβέλεια (και διαπερνά περισσότερους τοίχους). Η αλλαγή, όπου παρέχεται, είναι βέβαια χειροκίνητη…



Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας Καθώς οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το ρούτερ που μας έδωσε ο πάροχος, είναι αποφασιστικής σημασίας να μάθουμε αν μας έχει δώσει το καλύτερο που έχει. Δεν είναι καθόλου σίγουρο πως μας έχουν εγκαταστήσει το πιο σύγχρονο! Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα καλύτερο στο ίντερνετ και να πληρώσετε έναν τεχνικό να σας το συνδέσει, αν δεν νιώθετε σίγουροι για τις ικανότητές σας… Χρησιμοποιήστε ενισχυτή σήματος Μια συσκευή που συνδέεται δηλαδή στο ρούτερ και επεκτείνει την εμβέλεια του σήματος σε δύσκολα σημεία. Το Wi-Fi range extender θα το βρείτε και ως ασύρματο Access Point, επεκτείνοντας την ασύρματη απόδοση του δικτύου σας. Ο κανόνας λέει πάντως πως όσα περισσότερα splitters χρησιμοποιούμε στις πρίζες μας ώστε να έχουμε ενσύρματο ίντερνετ σε όλο και πιο πολλά δωμάτια, τόσο περισσότερο εξασθενεί το σήμα. Σε περιοχές που δέχονται μάλιστα πολλές παρεμβολές, μια καλή ιδέα είναι να αλλάξετε κανάλι. Τις περισσότερες φορές τα ρούτερ είναι ρυθμισμένα στο Auto και δεν είναι κακή ιδέα να πειράξουμε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις του. Όπως ακριβώς μας λέει το εγχειρίδιο χρήσης του… Αλλάξτε θέση στο ρούτερ Για την καλύτερη κάλυψη του δικτύου, το ασύρματο ρούτερ οφείλει να τοποθετείται σε κεντρικό σημείο του σπιτιού. Και κάτι ακόμα: ούτε πολύ κοντά στο πάτωμα ούτε δυο σπιθαμές στο ταβάνι! Τα Wi-Fi σήματα ταξιδεύουν σε οριζόντιους σχηματισμούς, κι έτσι καλό είναι το ρούτερ να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τη συνηθέστερη χρήση των συσκευών μας. Αν χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, το laptop όταν κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ, φροντίστε το ρούτερ να βρίσκεται σε παρόμοιο ύψος. Αν μένετε μάλιστα σε πολύ μεγάλο σπίτι, ό,τι κι αν κάνετε ένα ρουτεράκι δεν πρόκειται να σας καλύψει. Η χρήση και δεύτερου είναι εδώ μονόδρομος (ή κάποιου Access Point). Προσθέστε μια ενισχυτική κεραία στο ρούτερ σας Αναλόγως το μοντέλο του ασύρματου ρούτερ σας, μπορεί να είναι συμβατό με μια Wi-Fi booster antenna, μια κεραία ουσιαστικά που προσαρμόζεται στο ρουτεράκι αυξάνοντας την εμβέλειά του. Για το 50% των online κριτικών, μια τέτοια αγορά άξιζε τον κόπο. Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές Αν είστε γκατζετάκιας και έχετε πολλαπλές συσκευές συνδεδεμένες παντού στο σπίτι, είναι καλή ιδέα να απενεργοποιήσετε μερικές για να γλιτώσετε από τις πολλές παρεμβολές. Κάθε συσκευή που δουλεύει με μικροκύματα δεν πρέπει με τίποτα να είναι κοντά στο ρούτερ… newsbeast loading…

