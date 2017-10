Οκτώβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

43η Πρόσκληση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10 β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) ΚΑΛΕΙ Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αντωνιάδη Γεώργιο Κούσκουρα Αμαλία Καναβό Κωνσταντίνο Στεργιούλη Παναγιώτη Γιάτσιο Ιωάννη Σαββόπουλο Δημήτριο Σε συνεδρίαση την T ρίτη 24/10/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων: Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 6.917,13 €, ως επιχορήγηση της Π.Δ.Μ. για την κάλυψη των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχων που διενήργησαν ελέγχους Μέτρων και Σταθμών κατά τα έτη 2015 και 2016. Έγκριση όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη»Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη»Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπάνης ποσού 75.000 € για την υλοποίηση ταυ έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων»Π.Ε.Φλώρινας. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2016″Π.Ε.Γρεβενών. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού»Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΔΗΝΑΚ ΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατόπιν αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.M. με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για την ημερίδα στις 05/11/2017. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης ποσού 10.118,40 ευρώ που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού των 6 (έξι) σημείων στο οδικό τμήμα Κοζάνης-Πτολ/δας»(Προγραμματική σύμβαση) για 2 (δύο) έτη. Έγκριση μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στο δρομολόγιο Κομνηνάδες – Νηπιαγωγείο Διποταμίας στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίου αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου του προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με τις αριθ. 1862/2017 7 1947/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. Πέτρο Βασίλ, για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων και διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 74.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 52.000,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς νια το έτος 2018. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τυμπάνων εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Π.Δ.Μ. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός εκτυπωτή Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 6770. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Συντήρηση των αποχιονιστικών μηχανημάτων ενόψει του Χειμώνα»Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθ.361/2017 απόφασης Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης κατάθεσης στεφάνων και παρέλασης 28ης Οκτωβρίου 2017. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) στεφάνων κατάθεσης Π.Ε.Γρεβενών.

Έγκριση για ορισμό υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος και έγκριση δαπανής Π.Ε.Φλώρινας. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής,Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. Έγκριση ή μη του 3ου πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών για την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ έτους 2016 και προετοιμασία δράσεων 2017 . Έγκριση ή μη του Πρακτικού I διαπραγμάτευσης (με δημοσίευση διακήρυξης) για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των αδιάθετου τμήματος: 4 Κορομηλιά, προϋπολογισμού 115.280,00 € (πλέον ΦΠΑ). Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.060,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων (ανταλλακτικά και Εργασία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κιτ μέτρησης χλωρίου Merck για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης. Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες στησίματος μιας εξέδρας για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου 2017 στην πόλη της Κοζάνης και β)την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης από την Οικονομική Επιτροπή στην Λουκάς Ζήσης. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης επισκευής κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών υλικών (Διοικητήριο Πτολεμαίδας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης. Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Κοζάνης. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΚΤΑΒΑ προς τιμή του Τάσου Παππά μεγάλου Φλωρινιώτη μουσικού, στις 17 Δεκεμβρίου 2017 στην Φλώρινα με την παρουσία της χορωδίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και της χορωδίας των αποφοίτων του Ανατολία. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΚΤΑΒΑ, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στην Φλώρινα. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός:014,62 € (με Φ.Π.Α.). Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Έγκριση Δαπάνης στο 2η Fur Shopping Festival, που διοργανώνει οΣύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», στις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2017. Έγκριση ακύρωσης των υπ. αριθμ. 1625/17 (ΑΔΑ: 6ΒΑΕ7ΛΨ-ΖΞΟ) και 1956/17 (ΑΔΑ: 6ΦΡΙ7ΛΨ-Τ9Χ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ-Έγκριση δαπάνης- Απευθείας ή μη ανάθεση προμήθειας. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π. Ε. Κοζάνης». Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια καθισμάτων. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια έντυπου υλικού. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια ένα Switch 5 θέσεων Gigabits, τρίμετρο pach cord, πεντάμετρα κατηγορίας 5e. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια ενός Laptop. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια τριών κλιματιστικών. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πέντε τηλεφωνικών συσκευών.

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πολυμηχανήματος. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαϊδας, της γιορτής της 17ης Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών Π.Ε.Γρεβενών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Κάτανας Ηλίας Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

