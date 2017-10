Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Πολλές φορές οι γονείς χρησιμοποιούν σωματική τιμωρία για να επιπλήξουν το παιδί τους. Ομως οι μελέτες έχουν δείξει πως όσοι είχαν τιμωρηθεί με «ξύλο» είχαν από 2% έως 7% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ψυχικά προβλήματα αργότερα στην ενήλικη ζωή τους. Χθες η Σκωτία ανακοίνωσε πως πολύ σύντομα η σωματική τιμωρία των παιδιών θα καταργηθεί διά νόμου. Και συγκεκριμένα το να χτυπάει κανείς το παιδί του στον πισινό, το λεγόμενο Smacking, θα θεωρείται έγκλημα. Τα χτυπήματα στα οπίσθια με ανοιχτή παλάμη είναι επώδυνα και παράλληλα δεν επιφέρουν σωματικό τραυματισμό, γι΄ αυτό κάποιοι γονείς το προτιμούν για να συνετίσουν τα παιδιά τους.



Η σωματική τιμωρία, το ξύλο αποτελεί ένα συναισθηματικό γεγονός. Οι ενήλικες συχνά θυμούνται με μεγάλη διαύγεια τις φορές που τους χτύπησαν προκειμένου να τους τιμωρήσουν. Πολλοί από αυτούς γυρίζοντας στην παιδική ηλικία τους θυμούνται αυτές τις σκηνές με ιδιαίτερο θυμό και λύπη. Οι μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και λίγες φορές επιβολής της σωματικής τιμωρίας συνδέονται με περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα στην ενήλικη ζωή. Οι ειδικοί που μελέτησαν τις επιπτώσεις της σωματικής τιμωρίας κατέληξαν ότι συνδέεται με αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβατικότητα και άλλες μορφές παθολογικής συμπεριφοράς. Οι ενήλικες που είχαν «φάει ξύλο» ως παιδιά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν από ψυχικές νόσους, όπως για παράδειγμα διαταραχές στη διάθεση, άγχος, προβλήματα με το αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οσο περισσότερο κακοποιεί κανείς ένα παιδί προκειμένου να πειθαρχήσει, τόσο πιο επιθετικό και αντικοινωνικό γίνεται τελικά.



Ενώ σε 50 χώρες στον κόσμο έχει απαγορευτεί η σωματική κακοποίηση των παιδιών, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Ιρλανδία, δεν είναι ανάμεσα σε αυτές οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Μάλιστα, για το Βέλγιο, την Τσεχία, την Ιρλανδία και την Σλοβενία, διαπιστώνεται ότι η σωματική τιμωρία και η κάθε είδους βιαιοπραγία κατά των παιδιών, δεν απαγορεύεται κατά τρόπο αρκούντως σαφή, δεσμευτικό και ακριβή στην νομοθεσία αυτών των κρατών. To ανατριχιαστικό είναι πως σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 60% μέχρι και το 90% των γονέων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τάσσονται υπέρ της σωματικής τιμωρίας των παιδιών, για λόγους συνετισμού και …εκπαίδευσης. Η βία κατά των παιδιών, συμπλεριλαμβανομένης και της σωματικής τιμωρίας, αποτελεί κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίδιων των παιδιών και υπενθυμίζεται ότι, το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζεται προς την κατεύθυνση ν’ απαγορευθεί δια νόμου η βιαιοπραγία κατά των παιδιών και στις 47 χώρες-μέλη του πανευρωπαϊκού αυτού Οργανισμού. bovary loading…

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 21st, 2017 at 15:08 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.