Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Για ανύπαρκτο πλεόνασμα, που μοιράζεται με ψηφοθηρικό τρόπο έκανε λόγο ο Γιώργος Προβόπουλος, σχολιάζοντας τα σχέδια της κυβέρνησης για κοινωνικό μέρισμα.



Οταν ρωτήθηκε σχετικά, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι κατά τη γνώμη του μια χώρα που είναι καταχρεωμένη, δεν έχει πολυτέλεια να μοιράζει ανύπαρκτο πλεόνασμα με ψηφοθηρικό τρόπο, με την έννοια ότι έχει άλλες υποχρεώσεις πολύ μεγάλες. «Θα μπορούσε αυτό να πάει σε δημόσιες επενδύσεις και σε θέσεις εργασίας», συμπλήρωσε ο κ. Προβόπουλος.



Ακόμη, εξέφρασε την άποψη ότι δεν έχουν γίνει γνήσιες και αυθεντικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. «Πολλές μεταρρυθμίσεις σχεδιάστηκαν λάθος και εφαρμόστηκαν λάθος, δυσφήμισαν τη λέξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολίασε ακόμη ότι με τόση υψηλή φορολογία δεν μπορεί να προχωρήσει σε ανάπτυξη η χώρα, αφού αυτή προϋποθέτει επενδύσεις και εξωστρέφεια. iefimerida loading…

