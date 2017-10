Οκτώβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αστρονομικά ποσά



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι για άλλη μια φορά ο αθλητής με περισσότερα έσοδα στον κόσμο, παρόλο που η τρέχουσα χρονιά, δεν είναι η καλύτερη σεζόν σε αποδοχές. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο καλύτερα αμειβόμενος αθλητής του 2017, με εισόδημα των 93 εκατομμυρίων δολαρίων. Από αυτά τα 35 εκατομμύρια αντιστοιχούν στις πολυάριθμες χορηγικές συμφωνίες. Ο Ρονάλντο αφήνει πίσω του ΛεΜπρον Τζέιμς και Λιονέλ, που ακολουθούν με 86,2 και 80 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Πάντως η καινοτομία αυτής της σεζόν, είναι πως Κριστιάνο Ρονάλντο δεν καταλαμβάνει την κορυφή της κατάταξης με τον πιο καλοπληρωμένο διάσημο στον κόσμο. Στην Ευρώπη τον ξεπερνά η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με 95 εκατομμύρια δολάρια, ενώ παγκοσμίως βρίσκεται επίσης πίσω από τους μουσικούς, Σον Κομπς (130 εκατομμύρια δολάρια), Μπιγιονσέ (105 εκατομμύρια δολάρια) και Ντρέικ (94 εκατομμύρια δολάρια). Οι δέκα κορυφαίοι αθλητές στην σχετική λίστα :

1.Κριστιάνο Ρονάλντο 93 εκατ. δολλάρια ποδόσφαιρο Πορτογαλία

2.ΛεΜπρον Τζέιμς 86,2 μπάσκετ ΗΠΑ

3.Λιονέ Μέσι 80 ποδόσφαιρο Αργεντινή

4.Ρότζερ Φέντερερ 64 τένις Ελβετία

5.Κέβιν Ντουράντ 60,6 μπάσκετ ΗΠΑ

6.Αντιου Λουκ 50 NFL HΠA

7.Ρόρι ΜακΙλροι 50 γκολφ Μ. Βρετανία

8.Στεφ Κάρι 47,3 μπάσκετ ΗΠΑ

9.Τζέιμς Χάρντεν 46,6 μπάσκετ ΗΠΑ

10.Λιούς Χάμιλτον 46 F1 Μ. Βρετανία in

