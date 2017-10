Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Η Renault ανακοίνωσε την προσθήκη στη γκάμα του Megane μιας νέας και ενδιαφέρουσας για την Ελλάδα έκδοσης, με τον κινητήρα βενζίνης TCe των 1.600 κυβικών και με απόδοση 165 ίππων.



Ο οποίος συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC και εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις, μιας και το 0-100 χλμ./ ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 8,2 δεύτερα και η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 215 χλμ./ ώρα. Ο συγκεκριμένος κινητήρας είναι στην ουσία μια λιγότερη ισχυρή εκδοχή αυτού των 205 ίππων που κινεί το Megane GT με τους 205 ίππους, που βέβαια είναι ακόμα πιο γρήγορο, τόσο από στάση κατά 1,1 δευτερόλεπτα όσο και σε ότι αφορά την τελική του. Όσο για την επίσημη κατανάλωση του TCe 165 είναι 6,0 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, με τις αντίστοιχες εκπομπές CO2 να είναι 134 γραμμάρια το χιλιόμετρο.



Οι παραγγελίες για την συγκεκριμένη έκδοση στη Γαλλία έχουν ήδη ανοίξει με τιμή εκκίνησης τις 29.100 ευρώ, ενώ σύντομα αναμένεται και στην Ελλάδα. iefimerida loading…

