Οκτώβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Άρθρο – παρέμβαση



Την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος, προκειμένου να επανέλθει η χαμένη ισορροπία ανάμεσα στους τέσσερις θεσμούς (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νομοθετική Εξουσία, Εκτελεστική Εξουσία, Δικαιοσύνη), σημειώνει ο Μίκης Θεοδωράκης σε άρθρο – παρέμβαση στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα στα περίπτερα. Όπως σημειώνει ο κ. Θεοδωράκης, μετά την αναθεώρηση του 1986, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει για να φτάσει στην τσουλήθρα των Μνημονίων που οδηγεί κατευθείαν στον «υπόνομο», δηλαδή στην τελική διάλυση της χώρας πολύ πιο πριν από τα 100 χρόνια που ο κ. Τσίπρας την πούλησε στους ξένους.

«Εξάλλου πιστεύω ότι σε μια ευνομούμενη χώρα η ψηφοφορία που ενέκρινε την αλλαγή του Συντάγματος στα 1986 όφειλε να θεωρηθεί άκυρη, δεδομένου ότι παραβιάστηκε η αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας με την επιβολή χρωματιστών ψηφοδελτίων και προσεβλήθη βάναυσα η προσωπικότητα των βουλευτών με την πρωτοφανή παρακολούθησή τους με δεκάδες προβολείς στραμμένους επάνω τους για να καταγράφονται οι κινήσεις τους» σημειώνει ο Μίκης Θεοδωράκης, σχολίαζοντας πως αυτή η στιγμή ήταν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του νεότερου κοινοβουλευτισμού. «Ένας κυβερνήτης σε ένα πλοίο που παίρνει ανάποδες στροφές με αποτέλεσμα να κάνει φαύλους κύκλους και να παραμένει ακίνητο. Και εμείς οι υπόλοιποι να το παρακολουθούμε ανήμποροι και ανίκανοι να αντιδράσουμε…» σχολιάζει για την διακυβέρνηση Τσίπρα, τονίζοντας πως «αυτό το πλοίο είμαστε όλοι εμείς. Είναι η πατρίδα μας. Είναι το μέλλον των παιδιών μας» και προσθέτοντας πως «οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, όμως οι Λαοί παραμένουν και συνεχίζουν…». «Ποτέ άλλοτε οι Ελληνες δεν υπήρξαν ανεξάρτητοι εκτός από το 1821;» διερωτάται ο Μίκης Θεοδωράκης, απαντώντας: «Στους Βαλκανικούς Πολέμους, στην Εθνική Αντίσταση και για όσους μπήκαν στα κάτεργα της Χούντας, στα 1967!», υπογραμμίζοντας πως «όλο τον άλλο καιρό ζούνε ζαλισμένοι, εξού και οι συνεχείς ανωμαλίες με τα πάνω και τα κάτω που σημαδεύουν την Ελλάδα των δύο αιώνων ελεύθερης ζωής. Γιατί άλλο η ελευθερία και άλλο η ανεξαρτησία. Είμαστε σχετικά ελεύθεροι να ζούμε, όμως μέσα στα όρια που μας επιτρέπει η συνεχής εξάρτησή μας από τους κατά καιρούς «προστάτες» μας. «Έκτοτε στη σκέψη μου υπήρχε μόνο μία λέξη, η «Ανεξαρτησία». Δεν θέλω κανέναν προστάτη. Είμαι υπέρ της Ευρώπης των ελεύθερων Λαών. Όμως σας θέτω το ερώτημα: Μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας; Ναι, μπορούμε» απαντά. Ο Μίκης Θεοδωράκης αναφέρεται και στο μέλλον της χώρας, λέγοντας πως προσωπική του φιλοδοξία με την ίδρυση της Σπίθας ήταν να λειτουργήσει «σαν ενωτική δύναμη με στόχο την οργάνωση ενός Πανεθνικού Παλλαϊκού Μετώπου με στόχο τη διεκδίκηση της κυβερνητικής εξουσίας», προσθέτοντας πως με τη βοήθεια του καθηγητή Γ. Κασιμάτη να πείσει τον Μανώλη Γλέζο και τον Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσουν την Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Αντίσταση, φιλοδοξώντας να γίνει το όργανο της μεγάλης πλειοψηφίας.

«Είχαμε τότε συμφωνήσει, ο Μ. Γλέζος, ο Γ. Κασιμάτης κι εγώ, να σταθούμε μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη και τότε να κατεβεί από τη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τους βουλευτές του να μας συναντήσει δείχνοντας έτσι τη θέλησή μας να εργαστούμε χέρι – χέρι για τη δημιουργία του Μεγάλου Ενιαίου Λαϊκού Μετώπου» αναφέρει, προσθέτοντας πως «στο σημείο αυτό σταματά και αλλάζει η νεότερη Ιστορία μας. Ο Αλ. Τσίπρας και οι βουλευτές του δεν βγήκαν από τη Βουλή να ενωθούν μαζί μας». in

