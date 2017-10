Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Το υπουργικό συμβούλιο της ισπανικής κυβέρνησης συνεδριάζει εκτάκτως από το πρωί, με στόχο να αποφασιστούν τα μέτρα που θα έχουν ως στόχο την ανάκτηση του ελέγχου της Καταλονίας και την άρση της αυτονομίας της. Ο Μαριάνο Ραχόι αναμένεται να ανακοινώσει τα μέτρα, που θα τεθούν προς έγκριση στη Γερουσία, καθώς η Καταλονία συνεχίζει να απειλεί με απόσχιση. Η Μαδρίτη έχει την πλήρη στήριξη του βασιλιά Φελίπε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Αυτό που αναμένεται, σύμφωνα με το AFP, είναι να πάρει η Μαδρίτη τον έλεγχο της καταλανικής αστυνομίας, της Mossos d’Esquadra, της οποίας ο αρχηγός κατηγορήθηκε για ανταρσία γιατί δεν εμπόδισε το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία την 1η Οκτωβρίου.



Η El Pais αναφέρει ότι η Μαδρίτη θα παύσει το σύνολο της καταλανικής κυβέρνησης και θα προκηρύξει εκλογές στην περιφέρεια το συντομότερο δυνατόν, ίσως τον Ιανουάριο. ΑΠΕ/ AFP loading…

