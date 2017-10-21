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ΕΠΣ Γρεβενών: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου

Οκτώβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Οι διαιτητές…

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όρισε τους Διαιτητές για να διευθύνουν τους αγώνες ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α και Β Κατηγ., ως εξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΩΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21-10-2017
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 4.00 μμ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ
ΔΑΚ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 4.00 μμ ΘΑΝΟΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 4.00 μμ ΛΑΖΟΓΚΑ-ΤΕΓΟΣ-ΡΙΓΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ 4.00 μμ ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ-ΡΑΤΖΑΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ


ΚΥΡΙΑΚΗ 22 -10-2017
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4.00 μμ ΛΑΖΟΓΚΑ-ΧΕΡΙΔΟΥ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 4.00 μμ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 4.00 μμ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΤΕΓΟΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 4.00 μμ ΣΟΥΛΑΣ-ΝΤΟΛΙΑΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στον ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ τηλέφωνο 6945933656

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