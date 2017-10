Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Λίγες μέρες πριν το άνοιγμα της 45ης Έκθεσης Tokyo Motor Show 2017 οι κλειδαμπαρωμένες πόρτες των τμημάτων Έρευνας και Εξέλιξης των Ιαπώνων κατασκευαστών ανοίγουν προσωρινά και από μέσα ξεχύνονται τα δεκάδες θαυμαστά οχήματα που όλη τη χρονιά φαντάστηκαν και υλοποίησαν οι αόρατοι μηχανικοί και προγραμματιστές τους. Δεκάδες συσκευές, οχήματα, μηχανές και μαραφέτια συνιστούν ένα άτακτο παζλ από το οποίο όμως θα προκύψει το -ελπίζουμε ενδιαφέρον ή και συγκλονιστικό- μέλλον μας. Δείτε για παράδειγμα το πρωτότυπο MOTOROiD της Yamaha. Πρόκειται για ένα μείγμα μοτοσυκλέτας και κατοικίδιου, αφού κατά την εταιρεία το εικονιζόμενο δίτροχο είναι σε θέση να αναγνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και να αλληλεπιδρά μαζί του –όπως ένας οικόσιτος σκύλος για παράδειγμα. «Πώς είναι δυνατόν;» θα αναρωτηθείτε. Πολύ απλά «με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης», απαντάει η Yamaha. Παρότι ακόμη δεν έχει στ’ αλήθεια επιτευχθεί, οι μελλοντολόγοι της εταιρείας πιστεύουν πως με τη χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι σε θέσει να προσφέρουν μια διευρυμένη εμπειρία «Kando» στους μοτοσυκλετιστές.



«Κάντο», να διευκρινίσουμε εδώ, είναι η ιαπωνική έννοια που εκφράζει τον συνδυασμό βαθιάς ικανοποίησης και έντονου ενθουσιασμού που νιώθει κανείς όταν συναντά ή βιώνει ένα αντικείμενο, μια κατάσταση ή έναν άνθρωπο εξαιρετικής αξίας. Για να πάμε σε κάτι πιο πραγματικό τώρα, το δίτροχο MOTOROiD φαίνεται να είναι ηλεκτροκίνητο με ένα μονοκόκ πλαίσιο από ανθρακονήματα που θα μπορούσε να φιλοξενεί τις μπαταρίες και μια σέλα που μοιάζει περισσότερο με υποδοχέα σώματος. Όταν πραγματικά επιτευχθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή η δημιουργία μιας μοτοσυκλέτας που θα γεννά στον ιδιοκτήτη ή τον αναβάτη της τέτοια πολύπλοκα συναισθήματα και βιώματα, ίσως να μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά για μια μοτοσυκλέτα με “χαρακτήρα” ή ακόμα και προσωπικότητα.



Μέχρι σήμερα αποδίδουμε αυτές τις δύο ανθρώπινες κυρίως ιδιότητες σε μοτοσυκλέτες που διακρίνονται από ιδιαιτερότητες –όπως προσχηματικά ονοματίζουμε τα μικρο-σφάλματα ή τις μικρο-δυσλειτουργίες τους. Είναι η δεύτερη φορά που η Yamaha καταπιάνεται με την ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πριν δύο χρόνια, στο προηγούμενο Τόκυο Μότορ Σόου είχε παρουσιάσει το Motobot, ένα αυτόνομο R1 που μπορεί να «τρέξει» σε μια πίστα χωρίς αναβάτη. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και θεμιτά, μόνον η ιδέα ότι μπορεί να γαβγίζει ή νιαουρίζει ναζιάρικα μας χαλάει λίγο… newsbeast loading…

