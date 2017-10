Οκτώβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, κλοπή που διαπράχθηκαν την 28-09-2017 σε περιοχή των Γρεβενών και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος ενός 20χρονου.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο ανωτέρω αφαίρεσε τον προηγούμενο μήνα από οικία 71χρονου ημεδαπού, κοσμήματα αξίας -500- ευρώ και χρηματικό ποσό -250- ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών.

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 21st, 2017 at 12:02 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.