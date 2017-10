Οκτώβριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο για την γενικότερη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, όσο ειδικότερα για την αγροτική της πολιτική, άσκησε από τη Λάρισα η Φώφη Γεννηματά. Μιλώντας σε συγκέντρωση φίλων και οπαδών της Κεντροαριστεράς ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη ηγεσίας του νέου ενιαίου φορέα της, η κ. Γεννηματά σχολίασε αιχμηρά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. «Μεγάλα λόγια, λίγες πράξεις! Πήρε ανέξοδα καλά λόγια και υπέγραψε γραμμάτια ύψους 2,4 δισ. Με τους ύμνους στον κ. Τραμπ ξεπέρασε και τον εαυτό του. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι ο κ. Τραμπ «για το καλό» καταργεί το Obamacare και αποσύρεται από τη συμφωνία για το κλίμα. Αλλά τι άλλο θα ακούσουμε, όταν στα αυτιά του κ. Τσίπρα ήχησαν ως «μουσική οι δηλώσεις της κ. Λαγκάρντ». Μουσική τα μέτρα που ψηφίσανε κατ’ απαίτηση του ΔΝΤ για την περικοπή των συντάξεων και το αφορολόγητο», είπε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε δε, λέγοντας πως «το δέσιμο του κ. Τσίπρα με τον κ. Καμμένο μεγαλώνει με νέες δηλώσεις πίστης και με νέα επεισόδια. Έχω πει ότι σφιχταγκαλιασμένοι θα πάνε στο γκρεμό».

Η Φώφη Γεννηματά ανέβασε τους τόνους της κριτικής της για την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι ο κ. Τσίπρας, πριν λίγες μέρες στη Λάρισα, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα και την ύπαιθρο. «Έκανε γενικόλογες διακηρύξεις για την ανάπτυξη που δήθεν έρχεται. Αλλά με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ανάπτυξη δεν έρχεται. Το βλέπετε. Κάνουν ό,τι μπορούν για να διώξουν τους επενδυτές, να μπλοκάρουν επενδύσεις. Επενδυτές φεύγουν, εργοστάσια κλείνουν. Ο κ. Τσίπρας, και τους αγρότες εξαπάτησε με επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Στις εκλογές θα σας «περιποιηθούν» κ. Τσίπρα, θα ανταποδώσουν την κοροϊδία. Η απογοήτευση των αγροτών με την κυβερνητική πολιτική, κάτι που διαπιστώνω σε όλες τις επισκέψεις στην περιφέρεια, είναι πράγματι μεγάλη». Η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κάλεσε τους αγρότες να ενισχύσουν την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, υπενθυμίζοντας ότι «ήταν αυτή που άλλαξε την εικόνα της ελληνικής υπαίθρου στην δεκαετία του ’80»: «Η παράταξή μας, παρά τα όποια λάθη και παραλείψεις, έχει ισχυρούς δεσμούς με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς, που στηρίχθηκαν από εμάς ακόμη και μέσα στην κρίση. Και τώρα, η νέα ενιαία Κεντροαριστερά, είναι αυτή που μπορεί και θέλει να αναβαθμίσει την ύπαιθρο, με προσαρμογή στα δεδομένα της νέας εποχής, ώστε να γίνει χώρος για να ‘ζεις’, χώρος για να ‘επιχειρείς’», τόνισε. «Καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής για τους αγρότες και την ύπαιθρο, που είναι αποτέλεσμα ανοιχτού και δημιουργικού διαλόγου με τους αγρότες και τους φορείς της περιφέρειας από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο» συμπλήρωσε η κ. Γεννηματά. in

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 21st, 2017 at 08:49 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.