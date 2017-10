Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς για το ποιός είναι ο πιο «υγιεινός» τρόπος να μαγειρέψουμε τα λαχανικά μας, χωρίς αυτά να χάσουν τα πολύτιμα θρεπτικά τους συστατικά. Τι γίνεται όμως με το θέμα γεύση; Με ποιο τρόπο μπορούμε να μαγειρέψουμε τα πιο νόστιμα λαχανικά; Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα βασικά. Τα λαχανικά είναι απαραίτητα σε μια υγιεινή αλλά και σε ισορροπημένη διατροφή και παρέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά, απαραίτητα για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Επιπλέον, τα λαχανικά δεν είναι υγιεινά μόνο ωμά, αλλά και μαγειρεμένα. Το μαγείρεμα των λαχανικών βοηθά να μαλακώσει το σκληρό, ινώδες εξωτερικό τους και έτσι να απελευθερωθούν θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό τους. Μάλιστα, ορισμένα λαχανικά (όπως οι ντομάτες) είναι στην πραγματικότητα πιο υγιεινά αν τα τρως μαγειρεμένα, επειδή η διαδικασία του μαγειρέματος αυξάνει τα επίπεδα ορισμένων συστατικών τους (στη συγκεκριμένη περίπτωση του λυκοπενίου). Το μυστικό λοιπόν για να μαγειρέψεις νόστιμα λαχανικά είναι ένα: «Να φερθείς στα λαχανικά σου σαν να ήταν κρέας». Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις υπέροχα τραγανά ψητά λαχανικά! Οσοι γνωρίζουν από κρέας και μαγειρεύουν, ποτέ δεν θα έβαζαν μια μπριζόλα σε χλιαρό τηγάνι. Υπάρχει λόγος που αφήνουμε το κρέας να ψηθεί και να γίνει αυτό που λέμε «well done», γιατί έτσι δημιουργείται μιαγευστική κρούστα.



Οπότε αυτό γιατι να μην το κάνουμε και με τα λαχανικά μας; Μπρόκολο, κουνουπίδι, καλαμπόκι, σπανάκι, πράσινα φασόλια, ντομάτες, κολοκυθάκια – αυτά δεν είναι τα συνηθισμένα λαχανικά που έρχονται στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι το ψήσιμο, αλλά μπορούν να γίνουν άκρως τραγανά και νόστιμα αν ψηθούν. Βάζοντας λοιπόν την θερμοκρασία του φούρνου στους 200 βαθμούς Κελσίου θα καταφέρεις να είναι τα λαχανικά σου και μαλακά μέσα και ξεροψημένα απ’ έξω.



Και λάψε υπόψιν σου ότι τα λαχανικά θέλουν τον χρόνο τους και πολλές φορές το ψήσιμο μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 45 λεπτά. Μην βιαστείς να τα βγάλεις από τον φούρνο. Ακόμα κι αν έχουν μαλακώσει αρκετά για να μπορείς να τα φας, αυτό το χρυσαφένιο χρώμα είναι που τους δίνει όλη τη γεύση. Τέλος, η αλήθεια είναι ότι το λάδι, τα μυρωδικά και λίγο αλάτι δίνουν μια έξτρα γεύση στα λαχανικά σου. bovary loading…

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 21st, 2017 at 13:02 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.