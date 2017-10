Οκτώβριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Η παράνομη πώληση πλαστών φαρμάκων μέσω διαδικτύου απλώνεται σε όλο τον κόσμο, ενώ έντονη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι κάποια από αυτά καταλήγουν ακόμη και στα φαρμακεία και πωλούνται χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο -ακόμη και για έναν επαγγελματία- να τα ξεχωρίσει μόνο από τη συσκευασία. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά που καταλήγουν να πωλούνται και στα φαρμακεία, χωρίς καν να αντιληφθεί ο φαρμακοποιός ότι είναι πλαστά, είναι και τα λεγόμενα «life saving drugs», δηλαδή φάρμακα για καρκίνο, καρδιοπάθειες, γαστρεντερικό κλπ. Τα παραπάνω επισήμανε ο διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ), Αρτούρος Ισσέγιεκ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα «Ψευδεπίγραφα φάρμακα: Η Ευρώπη θωρακίζεται» στο 17ο συνέδριο-έκθεση PHARMA point, που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Στα πλαστά φάρμακα που πωλούνται μέσω διαδικτύου δεν περιλαμβάνονται μόνο τα γνωστά «life style» σκευάσματα, όπως π.χ. τα φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία, την αλωπεκία, την παχυσαρκία κ.λπ., αλλά και κάποια που προορίζονται για σοβαρότατες ασθένειες, όπως η ελονοσία και η φυματίωση, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. «Τα πλαστά φάρμακα που μπορεί να αγοράσει κάποιος μέσω διαδικτύου δεν έχουν δραστικά συστατικά σε ποσοστό 60%, ενώ έχουν λανθασμένες ποσότητες δραστικών συστατικών σε ποσοστό 17%, λανθασμένα συστατικά σε ποσοστό 16% και, εάν είμαστε τυχεροί, σωστά συστατικά σε ποσοστό μόλις 7%» τόνισε ο κ. Ισσέγιεκ και πρόσθεσε ότι «το 50% των φαρμάκων που αγοράζονται από ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την πραγματική τους διεύθυνση είναι πλαστά. Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσει το κοινό τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται αγοράζοντας φάρμακα από μη εγκεκριμένες πηγές».



Δισεκατομμύρια τα κέρδη από τις πωλήσεις πλαστών φαρμάκων Το συνολικό κόστος από την παράνομη πώληση πλαστών φαρμάκων αναλογεί κατά μέσο όρο σε 4,4% των συνολικών πωλήσεων στις 28 χώρες της ΕΕ, το οποίο -όπως ανέφερε ο ομιλητής- αντιστοιχεί σε 10,2 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τελωνεία και επιχειρήσεις εντοπισμού παράνομων φαρμάκων, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 12% για την Ελλάδα και σε 10% για την Κύπρο. Στις χώρες, όμως, όπου λαμβάνονται μέτρα πάταξης του φαινομένου, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι μόλις 1,3% και 1%. Πώς να αποφύγετε την αγορά πλαστών φαρμάκων από το διαδίκτυο Σύμφωνα με τον κ. Ισσέγιεκ, όταν ένας πολίτης ετοιμάζεται να αγοράσει ένα φάρμακο μέσω διαδικτύου, πρέπει προηγουμένως να αναζητήσει τις απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

Είναι φάρμακο συνταγής και μπορείς να το αγοράσεις χωρίς συνταγή;

Έχει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ή από άλλες αρμόδιες Αρχές;

Διαθέτει εγγεγραμμένο φαρμακοποιό για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας;

Είναι καταχωρημένη η διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator) της ιστοσελίδας στη χώρα σας; (ελέγξτε στο www.whois.net)

Πόσες ιστοσελίδες ανήκουν σε κάθε καταχωρηθέντα; (ελέγξτε στο www.reversewhois.com)

Υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός που μπορείτε να καλέσετε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας; Αν ναι, λειτουργεί;

Η ιστοσελίδα προσφέρει «εκπτώσεις», «πακέτα δειγμάτων», «νέες θεραπείες» ή «εκπληκτικά αποτελέσματα»;

Η ιστοσελίδα προσφέρει «ηλεκτρονική διαβούλευση»; Αν ναι, να είστε πολύ προσεκτικοί (συνήθως είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων). ΑΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 21st, 2017 at 17:02 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.