Οκτώβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.Γρεβενών «Δώρο Ζωής»

Με απόλυτη επιτυχία, στέφθηκε ακόμη μία εξόρμηση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.Γρεβενών «Δώρο Ζωής» .

Η Ιατρός Ολγα Σωτηρίου:

Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (20-10), σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Γρεβενών, όπου οι εργαζόμενες στο τμήμα αιμοδοσίας έδωσαν τον καλύτερό εαυτό τους, πραγματοποίησαν αιμοδοσία με την κινητή μονάδα του Συλλόγου στην κεντρική πλατεία Γρεβενών.

















