Οκτώβριος 20th, 2017

Με κορυφαίο τον Ανέστη



Ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση για τις 32 καλύτερες ομάδες του Europa League έκανε η ΑΕΚ,

που έφυγε με «λευκή» ισοπαλία από το «Σαν Σίρο» απέναντι στη Μίλαν. Με κορυφαίο τον Ανέστη, η Ένωση άντεξε στην πίεση των Ιταλών στο δεύτερο ημίχρονο και παρέμεινε μόνη στη δεύτερη θέση, περιμένοντας τους «ροσονέρι» στο ΟΑΚΑ, στις 2 Νοεμβρίου. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε τακτικά άριστο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Τα σημαντικά συμβάντα των πρώτων 45 λεπτών το επιβεβαιώνουν. Ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς των πρώτων 44, αφού το δυνατό διάστημα της Μίλαν ήταν το δίλεπτο 44-46 (μαζί με τις καθυστερήσεις). Εκεί δημιούργησε, εκεί έχασε δυο καλές ευκαιρίες με Κουτρόνε και Αντρέ Σίλβα. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ τής επέτρεψε να πραγματοποιήσει την πρώτη της τελική προσπάθεια μετά από 18 λεπτά παιχνιδιού κι αυτή ήταν ένα εντελώς ακίνδυνο σουτ του Σούσο.

Η ΑΕΚ έμοιαζε με «κόμπρα» έτοιμη να «δαγκώσει» όταν θα παρουσιαζόταν η δική της στιγμή. Κι αυτό έγινε δύο φορές. Η πρώτη στο 30΄ μετά από τεράστιο λάθος του Μουζάκιο και γενικό «black out» την άμυνα των «ροσονέρι», κλέβει ο Σιμόες και πλασάρει, όμως η μπάλα περνάει… μαρτυρικά δίπλα από το δοκάρι. Η δεύτερη στο 41΄ με το απευθείας σουτ του Τζανετόπουλου από κόρνερ του Γκάλο, που εξουδετέρωσε πολύ δύσκολα ο Ντοναρούμα. Αυτό που έπρεπε να κάνει πλέον η ΑΕΚ ήταν να μείνει πιστή στον σχεδιασμό της και να συνεχίσει να… εκνευρίζει τους γηπεδούχους που είχαν βγει εκτός ρυθμού. Τουλάχιστον μέχρι το 70΄ έπρεπε να αντέξει… Γλύτωσε στο 55΄ από τη λάθος έξοδο του Ανέστη (κεφαλιά άουτ του Αντρέ Σίλβα), γλύτωσε και στο 58΄ από την «θεϊκή» παρέμβαση του Τζανετόπουλου πριν ο Σούσο «σπρώξει» τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 69΄ ο Ανέστης επενέβη σωτήρια σε τετ-α-τετ με Κουτρόνε και ο χρόνος άρχισε να κυλά υπέρ της ΑΕΚ που έπρεπε να διαχειριστεί και την κοπωση του Μάρκο Λιβάγια ο οποίος αποσύρθηκε στο 75΄. Στο 80΄ ο Ανέστης πραγματοποίησε ακόμα μία σωτήρια απόκρουση στερώντας μεγάλη ευκαιρία από τον Σούσο ενώ οι παίκτες της Ενωσης είχαν «μείνει» από δυνάμεις. Η υπερπροσπάθειά της, όμως, ανάγκασε και τη Μίλαν να συμβιβαστεί, αφού και οι «ροσονέρι» κράτησαν πολλούς παίκτες στην άμυνα στα τελευταία λεπτά. Αλλωστε, με την ισοπαλία παρέμειναν στην κορυφή του ομίλου μεμ 7 βαθμούς, δύο περισσότερους από την ΑΕΚ. Διαιτητής: Αντρέας Εκμπεργκ (Σουηδία) Κίτρινες: Λοκατέλι – Σιμόες, Μάνταλος, Λιβάγια ΜΙΛΑΝ (Βιντσέντσο Μοντέλα): Τζ. Ντοναρούμα, Μουζάκιο, Μπονούτσι, Ροντρίγκες, Καλάμπρια , Μποναβεντούρα (73΄ Κεσί), Τσαλχάνογλου, Σούσο (83΄ Μπορίνι), Λοκατέλι, Αντρέ Σίλβα (63΄ Κάλινιτς), Κουτρόνε ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Βράνιες, Τζανετόπουλος, Μπακάκης, Γκάλο, Λόπες, Γιόχανσον, Σιμόες, Μάνταλος (90+3΄ Γαλανόπουλος), Χριστοδουλόπουλος (64΄ Αραούχο), Λιβάγια (76΄ Μπακασέτας)

Πέρασε από τη Βιένη, έμεινε «ζωντανή» η Ριέκα Ο Μάριο Γκαβράνοβιτς σκόραρε δύο φορές σε 11 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο στο «Ernst Happel Stadion» (21΄, 31΄), δίνοντας στη Ριέκα ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στην Αούστρια, που δεν έχει νικήσει στους τελευταίους επτά εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Τελικά οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν με 3-1, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 90΄ με τον Φρίσενμπιχλερ και τη Ριέκα να απαντά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Κβρζιτς. Οι Κροάτες προέρχονταν από τέσσερις σερί ήττες στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, αλλά εκμεταλλεύτηκαν το κακό momentum των αντιπάλων τους και ξαναμπήκαν στη διεκδίκηση της πρόκρισης στη φάση των «32». Η ομάδα του Ματίας Κεκ έφτασε στους τρεις βαθμούς, ανέβηκε στην τρίτη θέση και στις 2 Νοεμβρίου περιμένει την Αούστρια στην έδρα της. Το πρόγραμμα στους 12 ομίλους του Europa League: 1ος ΟΜΙΛΟΣ



Αστάνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-0

(33΄πεν, 42΄ Τβουμάσι, 47΄,52΄ Καμπανάνγκα) Βιγιαρεάλ – Σλάβια Πράγας 2-2

(41΄ Τριγκουέρος, 44΄ Μπάκα – 18΄ Νέσιντ, 30΄ Ντάνι)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 1-2-0 4-3 5

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-2-0 5-3 5

Αστάνα (Καζακστάν) 1-1-1 6-4 4

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1-2 0-5 1



2ος ΟΜΙΛΟΣ Σκεντέρμπεου – Παρτιζάν 0-0 Ντιναμό Κιέβου – Γιουνγκ Μπόις 2-2

(34΄ Μποκανί, 49΄ Μόροζιουκ – 17΄,40΄ Ασάλε)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-1-0 8-5 7

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-3-0 4-4 3

Παρτιζάν (Σερβία) 0-2-1 3-4 2

Σκεντέρμπεου (Αλβανία) 0-2-1 2-4 2



3ος ΟΜΙΛΟΣ Μπράγκα – Λουντογκόρετς 0-2

(25΄ Μότι, 57΄ Λουκόκι) Χόφενχαϊμ – Μπασάκσεχιρ 3-1

(52΄ Χούμπνερ, 59΄ Αμίρι, 75΄ Σούλτς – 93΄ Ναπολεόνι)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-1-0 4-1 7

Μπράγκα (Πορτογαλία) 2-0-1 4-4 6

Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 1-0-2 5-5 3

Μπασάκσεχιρ (Τουρκία) 0-1-2 2-5 1



4ος ΟΜΙΛΟΣ Μίλαν – ΑΕΚ 0-0 Αούστρια Βιένης – Ριέκα 1-3

(90΄ Φρισενμπίχλερ – 21΄,31΄ Γκαβράνοβιτς, 90΄+2 Κρβιζιτς)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μίλαν (Ιταλία) 2-1-0 8-3 7

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-2-0 4-3 5

Ριέκα (Κροατία) 1-0-2 6-6 3

Αούστρια Βιένης (Αυστρία) 0-1-2 4-10 1 5ος ΟΜΙΛΟΣ Εβερτον – Λιόν 1-2

(69΄ Γουίλιαμς – 6΄πεν. Φεκίρ, 75΄ Τραορέ) Αταλάντα – Απόλλων Λεμεσού 3-1

(12΄ Ίλισιτς, 64΄ Πετάνια, 66΄ Φρόλερ – 59΄ Σέμπρι)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Αταλάντα (Ιταλία) 2-1-0 7-2 7

Λιόν (Γαλλία) 1-2-0 4-3 5

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 0-2-1 4-6 2

Έβερτον (Αγγλία) 0-1-2 3-7 1

6ος ΟΜΙΛΟΣ Σερίφ Τιράσπολ – Λοκομοτίβ Μόσχας 1-1

(31΄ Μπαντιμπανγκά – 17΄ Μίραντσουκ) Ζλιν – Κοπεγχάγη 1-1

(11΄ Ντιοπ – 19΄ Άρκενσεν)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία) 1-2-0 4-1 5

Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 0-3-0 1-1 3

Κοπεγχάγη (Δανία) 0-3-0 1-1 3

Ζλιν (Τσεχία) 0-2-1 1-4 2



7ος ΟΜΙΛΟΣ Λουγκάνο – Πλζεν 3-2

(63΄ Μποτάνι, 70΄ Καρλίνιος, 88΄ Γκερντ – 76΄ Κρμέντσικ, 90΄ Μπάκος) Χαποέλ Μπέρ Σεβά – Στεάουα 1-2

(88΄ Κουένκα – 70΄,75΄ Γκνοερέ)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Στεάουα (Ρουμανία) 3-0-0 7-2 9

Λουγκάνο (Ελβετία) 1-0-2 5-6 3

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 1-0-2 5-7 3

Χάποελ Μπερ-Σέβα (Ισραήλ) 1-0-2 4-6 3



8ος ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ – Κολονία 1-0

(55΄ Ρίος) Ερυθρός Αστέρας – Αρσεναλ 0-1

(85΄ Ζιρού)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Αρσεναλ 3-0-0 8-3 9

ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ (Λευκορωσία) 1-1-1 4-5 4

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1-1 2-2 4

Κολονία (Γερμανία) 0-0-3 1-5 0



9ος ΟΜΙΛΟΣ Κονιασπόρ – Σάλτσμπουργκ 0-2

(5΄ Γκουλμπράντσεν, 80΄ Νταμπούρ) Μαρσέιγ – Γκιμαράες 2-1

(28΄ Οκάμπος, 76΄ Λόπες – 17΄ Ράφαελ Μάρτινς)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-1-0 4-1 7

Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-0-1 3-2 6

Κόνιασπορ (Τουρκία) 1-0-2 2-4 3

Γκιμαράες (Πορτογαλία) 0-1-2 3-5 1 10ος ΟΜΙΛΟΣ Εστερσουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-2

(52΄ Γκέρο, 64΄ Εντουαρντ – 14΄ Αντούριθ, 89΄ Γουίλιαμς) Ζορία Λουγκάνσκ – Χέρτα Βερολίνου 2-1

(42΄ Σίλας, 79΄ Σβάτοκ – 56΄ Χέλκε)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Έστερσουντ (Σουηδία) 2-1-0 5-2 7

Ζόρια Λουγκάνσκ (Ουκρανία) 2-0-1 3-3 6

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 0-2-1 2-3 2

Χέρτα Βερολίνου (Γερμανία) 0-1-2 1-3 1 11ος ΟΜΙΛΟΣ Νις – Λάτσιο 1-3

(4΄ Μπαλοτέλι – 5΄ Καϊσέδο, 65΄, 89΄ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς) Ζούλτε Βάρεγκεμ – Φίτεσε 1-1

(23΄αυτ. Κασία – 27΄ Μπρανς)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Λάτσιο (Ιταλία) 3-0-0 8-3 9

Νις (Γαλλία) 2-0-1 9-4 6

Φίτεσε (Ολλανδία) 0-1-2 3-7 1

Ζούλτε Βάρεγκεμ (Βέλγιο) 0-1-2 2-8 1



12ος ΟΜΙΛΟΣ Ζενίτ Αγ.Πετρ. – Ρόζενμποργκ 3-1

(2΄,68΄,75΄ Ριγκόνι – 88΄ Χέλαντ) Βαρντάρ – Σοσιεδάδ 0-6

(12΄ Ογιαρθάμπαλ, 34΄,42΄,55΄,59΄ Γουίλιαν Χοσέ, 90΄ Ντε Λα Μπέγια)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) 3-0-0 11-2 9

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 2-0-1 11-3 6

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 1-0-2 4-8 3

Βαρντάρ Σκοπίων (ΠΓΔΜ) 0-0-3 1-14 0 ΑΠΕ-ΜΠΕ, in

