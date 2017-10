Οκτώβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

«Θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την πόρτα στην Τουρκία, αλλά η σημερινή κατάσταση στην Άγκυρα το δυσκολεύει». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντοναλντ Τουσκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά τη λήξη των εργασιών της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.



Ο κ. Τουσκ ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μία ουσιαστική συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι ο «σκεπτικισμός», όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της χώρας στην ΕΕ, ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Όπως τόνισε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο είτε περικοπής των ενταξιακών χρηματοδοτήσεων προς την Άγκυρα, είτε τον αναπροσανατολισμό τους. Επίσης, επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη η Τουρκία να σέβεται όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και ειδικότερα τη συμφωνία τελωνειακής ένωσης. Τέλος, ανέφερε ότι ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις δράσεις της Τουρκίας όσον αφορά τους Ελληνοκύπριους, και τους εγκλωβισμένους Μαρωνίτες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ξεκαθάρισε ότι τα κονδύλια της προενταξιακής βοήθειας στην Τουρκία δεν μπορούν να μεταφερθούν για τη στήριξη της Άγκυρας στο προσφυγικό. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει εγκρίνει συνολικά 6 δισ. ευρώ για τη στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία, εκ των οποίων έχουν ήδη εκταμιευθεί τα 2,9 δισ. ευρώ. Σημείωσε, δε, ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να σέβεται τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό.



Για το θέμα του Brexit, o κ. Τουσκ εξέφρασε την ελπίδα ότι τον Δεκέμβριο η ΕΕ και η Μ. Βρετανία θα μπορέσουν να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων που αφορούν τις μελλοντικές σχέσεις τους. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτήρισε «υπερβολικά» τα δημοσιεύματα περί «αδιεξόδου» στις συνομιλίες με τη Μ. Βρετανία, λέγοντας: «Το ότι η πρόοδος δεν ήταν επαρκής δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου πρόοδος στις διαπραγματεύσεις». «Επιθυμούμε μία δίκαιη συμφωνία με τη Μ. Βρετανία» τόνισε ο κ. Γιούνκερ, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ δεν εργάζεται πάνω στο σενάριο ενός «No Deal» (μη συμφωνίας)». «Δεν ξέρω τί σημαίνει «No Deal», οι Βρετανοί ποτέ δεν μου το εξήγησαν» υπογράμμισε για να προσθέσει: «Κανείς δεν εξήγησε στους Βρετανούς τι πραγματικά σημαίνει το Brexit». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

