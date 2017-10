Οκτώβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Η απώλεια των κιλών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση ενώ χρειάζεται απαραίτητα πειθαρχία και σωστή διατροφή. Πολύ σημαντική είναι επίσης και η άσκηση καθώς βοηθάει αφενός στην απώλεια θερμίδων, αφετέρου στην εκγύμναση του σώματος και την καλύτερη υγεία. Εκτός όμως από τον περιορισμό κάποιον φαγητών και συστατικών, όπως η ζάχαρη, υπάρχει τρόπος να γλιτώνετε έως και 200 θερμίδες την ημέρα.



Σύμφωνα με αρκετές επιστημονικές έρευνες, η αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης νερού συνεπάγεται αυτόματα μείωση στη συνολική πρόσληψη θερμίδων μέσα στην ημέρα. Όπως αποκάλυψε μελέτη του Πανεπιστημίου του Ιλινόι στις ΗΠΑ οι συμμετέχοντες αυτής έπιναν κατά μέσο όρο 4,2 ποτήρια νερό την ημέρα και κατανάλωναν 2.157 θερμίδες. Αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερο νερό έπιναν οι συμμετέχοντες, τόσο λιγότερες θερμίδες κατανάλωναν ημερησίως. Πρακτικά αυτό έδειξε ότι η αύξηση στην κατανάλωση νερού κατά ένα έως τρία ποτήρια την ημέρα φάνηκε να συνοδεύεται από μείωση κατά 90-205 θερμίδες επί της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης.



Μάλιστα, η αυξημένη κατανάλωση νερού οδήγησε σε μείωση στην πρόσληψη νατρίου (αλάτι), ζάχαρης και χοληστερόλης και όχι σε μειωμένη πρόσληψη πολύτιμων θρεπτικών συστατικών από υγιεινά προϊόντα. baby loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 20th, 2017 at 12:03 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.