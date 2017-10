Οκτώβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Έως και 210 ευρώ το μήνα, θα παίρνουν επιπλέον οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως ειδικό bonus για τη συμμετοχή τους σε ειδικά ελεγκτικά κλιμάκια, χωρίς, όμως, να εξαρτάται αυτό από την απόδοση των διενεργούμενων ελέγχων.



Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράφουν η Ε. Αχτσιόγλου και ο Γ. Χουλιαράκης ορίζεται ότι σε όσους διενεργούν και σε όσους συμμετέχουν στα συνεργεία ελέγχων που ορίστηκαν για τη καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής καθώς και την εν γένει εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύει, καταβάλλεται αποζημίωση ως εξής: α) σε όσους διενεργούν ελέγχους 30 ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι 7 ελέγχους το μήνα

β) σε όσους συμμετέχουν στους ελέγχους 30 ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι 5 ελέγχους το μήνα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το συνολικό μηνιαίο ποσό αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 210 ευρώ για την πρώτη περίπτωση και το ποσό των 150 ευρώ για την δεύτερη περίπτωση αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τυχόν πραγματοποίηση περισσοτέρων από επτά ελέγχων ή πέντε αντιστοίχως, δεν γεννάται δικαίωμα για επιπλέον ποσό.



Σημειωτέον ότι με βάση την ανάλογη ΚΥΑ του 2014, η οποία καταργείται, το συγκεκριμένο bonus ανερχόταν στα 100 ευρώ το μήνα και για τους ελεγκτές και για τους συμμετέχοντες στα κλιμάκια. Το ετήσιο κόστος τότε ήταν 1.200.000 ευρώ, ενώ με την αύξηση του bonus ως τα επίπεδα των 210 ευρώ, υπολογίζεται πλέον στα 1.951.200 ευρώ από το 2018 και μετά. Ειδικά για το 2017, το κόστος για το μήνες που απομένουν φτάνει στις 704.000 ευρώ. Αυτό το ειδικό bonus προβλέφθηκε στο νόμο του 2011 για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και προέρχεται από το 20% των σχετικών προστίμων, το οποίο- όπως ορίζει η σχετική διάταξη που τροποποιήθηκε το 2014- «διατίθεται κυρίως στην προώθηση και ενίσχυση των δράσεών του και την καταβολή εξόδων κίνησης και μετακίνησης όσων διενεργούν ελέγχους και συμμετέχουν στην εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σ.Ε.Π.Ε.». iefimerida loading…

