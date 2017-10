Οκτώβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Καλούνται οι παρακάτω αθλήτριες για προπόνηση με την Προεθνική Κοριτσιών της ΕΣΠΕΜ την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 17:00 στο ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ.

ΛΟΛΑ ΟΛΓΑ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΙΒΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΛΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΟΤΣΗ ΝΕΦΕΛΗ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΒΛΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗ

ΙΤΣΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΠΙΝΑ ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΤΖΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Καλούνται οι παρακάτω αθλητές για προπόνηση με την Προεθνική Παμπαίδων της ΕΣΠΕΜ το Σάββατο 28/10/2017 και ώρα 16:00 στο ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ.

ΔΕΒΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΑΤΑΡΟΤΣΙ ΕΡΙΝΤΙ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΓΚΟΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΣΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Η σκλήρη και μεθοδική δουλειά στον Γυμναστικό Σύλλογο Γρεβενών σε όλα τα επίπεδα φαινέται καθε χρόνο από τις παρουσίες μας στα κλιμάκια των προεθνικών ομάδων. ΓΣΓ

