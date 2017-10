Οκτώβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε σήμερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμφωνήσει να ξεκινήσει την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το Brexit τον Δεκέμβριο μόνο αν η Βρετανία προχωρήσει στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών της προς την Ένωση.



«Ελπίζουμε πως έως τον Δεκέμβριο θα έχουμε προχωρήσει αρκετά ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η δεύτερη φάση αλλά αυτό εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο η Βρετανία θα σημειώσει πρόοδο έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι επαρκής στα βασικά θέματα της πρώτης φάσης», είπε η Μέρκελ σε συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της ΕΕ. «Σε αυτό η οικονομική διευθέτηση είναι το πιο σημαντικό θέμα», πρόσθεσε. Μακρόν: Η βρετανική θέση για τον «λογαριασμό» απέχει πολύ από τα οφειλόμενα



Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες με θέμα το Brexit ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τον λογαριασμό του διαζυγίου απέχει πολύ από τις οικονομικές του δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Είμαστε πολύ μακριά από τον λογαριασμό για τις οικονομικές δεσμεύσεις», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας εκτιμώντας ότι χρειάζεται ακόμη «μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» στο θέμα αυτό, που θεωρείται προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

