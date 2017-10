Οκτώβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λουκέτο βάζει μια από τις πιο ιστορικές βιομηχανικές μονάδες της χώρας, το εργοστάσιο της Bosch-Siemens Hausgerate Hellas (ΒSH Hellas), πρώην Πίτσος, στου Ρέντη. Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι η μονάδα θα λειτουργεί για ένα ακόμη έτος – έως το τέλος του 2018-και στη συνέχεια να κλείσει. Εχει ήδη δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα μείωσης του προσωπικού με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων του κλεισίματος. Η διοίκηση ενημέρωσε τους 250 υπαλλήλους ότι μπορούν να εισέλθουν σε ένα προαιρετικό πρόγραμμα εξόδου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τη δήλωση της διοίκησης, «από την 1η Ιανουαρίου 2018, το εργοστάσιο στην Αθήνα δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την κατασκευή οποιουδήποτε από τα προϊόντα του Ομίλου με αποτέλεσμα την απόφαση την αναστολή της παραγωγικής του δραστηριότητα».

Από το 1865 Η Πίτσος ΑΕ ιδρύθηκε το 1865 από την ομώνυμη οικογένεια, για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών πετρελαίου. Το 1959 ξεκίνησε να παράγει ψυγεια και θερμάστρες πετρελαίου στο νέο εργοστάσιο του Ρέντη και από το 1968 άρχισε να κατασκευάζει ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Το εργοστάσιο στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη λειτουργεί από το 1959/Φωτογραφία: Pitsos Η συνεργασία της με την Siemens άρχισε το το 1974. Σημείο σταθμός είναι η εξαγορά της Πίτσος από την BOSCH – SIEMENS HAUSGERATE GmbH και τη SIEMENS A.E. HELLAS το 1977. Το 1986 προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Robert Bosch για τη διανομή των οικιακών συσκευών στην Ελλάδα και τρία χρόνια αργότερα άρχισε η παραγωγή ψυγείων και των νέων κουζίνων. Το 1996 μετονομάστηκε σε BSP A.B.E. iefimerida

