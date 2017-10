Οκτώβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Μια ψηφιακή «πόλη του μέλλοντος» ετοιμάζεται να κατασκευάσει στο Τορόντο του Καναδά η Sidewalk Labs, εταιρεία της κολοσσιαίας Alphabet, στην οποία ανήκει επίσης και η Google. Στόχος η μεταμόρφωση μιας περιοχής-προκυμαίας σε ένα λειτουργικό εργαστήριο για μια σειρά «έξυπνων» τεχνολογιών. Σύμφωνα με το BBC θεωρείται αρκετά πιθανό πως θα διαθέτει γρήγορο Wi-fi παντού, εκατομμύρια αισθητήρες, ανανεώσιμη ενέργεια και αυτόνομα οχήματα.



Οι εταιρείες τεχνολογίας γενικότερα έχουν αρχίσει εδώ και καιρό να προωθούν το λογισμικό και το hardware τους για χρήση σε πόλεις, καθώς οι πολεοδόμοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η υπερπληθυσμός, η μόλυνση και η συμφόρηση. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, καλωσόρισε το project, που θα γίνει γνωστό ως Sidewalk Toronto, υπογραμμίζοντας ότι θα αποτελέσει έναν χώρο δοκιμών για νέες τεχνολογίες οι οποίες «μας βοηθούν να χτίσουμε πιο έξυπνες, πιο πράσινες, πιο φιλικές σε περισσότερους κατοίκους πόλεις- κάτι που ελπίζουμε να δούμε να επεκτείνεται στην ανατολική ακτή του Τορόντο και μακροπρόθεσμα σε άλλα μέρη του Καναδά και του κόσμου».



Ο Νταν Ντοκτόροφ, πρώην αντιδήμαρχος Νέας Υόρκης και νυν διευθύνων σύμβουλος της Sidewalk Labs, προέβη στην εκτίμηση πως το Sidewalk Toronto μπορεί να δείξει στον κόσμο πώς η ζωή στις πόλεις μπορεί να γίνει «πιο φθηνή, πιο βολική, πιο υγιεινή, πιο πράσινη, πιο δίκαιη και ίσως ακόμα και πιο συναρπαστική». Η Google θα μεταφέρει τα κεντρικά της στον Καναδά στη συγκεκριμένη περιοχή, και η Sidewalk Labs θα δαπανήσει 50 εκατ. δολάρια για την έναρξη του προγράμματος. iefimerida loading…

