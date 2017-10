Οκτώβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας Σήμερα Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, γιορτάστηκε με λαμπρότητα, η «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Στην Κοζάνη, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου και Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ. ΠΑΥΛΟΥ, ενώ στη συνέχεια αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο βουλευτής ΠΕ Κοζάνης κ. Δημήτριος Δημητριάδης, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος, o Διοικητής Γ.Σ.Σ./ΔΕΠΣ Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Προκόπης, ο Διοικητής της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Κατσίκας, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας κ. Αριστείδης Μαυρόπουλος, ο Αντιπερειφερειάρχης Οικονομικών ΠΕ κ. Ηλίας Κάτανας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου κ. Φώτης Κεχαγιάς, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Στέργιος Γκανάτσιος, πρόεδροι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, απόστρατοι αστυνομικοί, εκπρόσωποι του επιστημονικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού χώρου, της κοινωνικοπολιτικής ζωής της τοπικής κοινωνίας, καθώς και πολίτες της περιοχής. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, στις οποίες παρέστησαν εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής. Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη του Σώματος και της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» προσφέρθηκαν χθες (19-10-2017), ως ένδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, από το προσωπικό των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στον οργανισμό «Το χαμόγελο του παιδιού» στη Θεσσαλονίκη.

Ημερήσια Διαταγή της 20ης Οκτωβρίου 2017 Για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και της μνήμης του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου Σπάνια η τυπική-συμβολική υπόσταση ενός γεγονότος, όπως ο εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας», τελεί σε τέτοιο βαθμό αρμονίας με την πραγματική-αντικειμενική του διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στη συλλογική συνείδηση και εκφράζεται μέσω της γνώμης, της άποψης και της εν γένει συμπεριφοράς των πολιτών προς το αστυνομικό Σώμα. Γιατί, τη χρονική αυτή συγκυρία, η τυπική και εξόχως τιμητική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας από την Πολιτεία ταυτίζεται απολύτως με την καθολική αποδοχή και την εκτίμηση της κοινωνίας προς τον αστυνομικό Οργανισμό και το προσωπικό του. Αναμφίβολα, η ημέρα αυτή, η Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Μνήμης του Προστάτη της Αγίου Αρτεμίου συμπυκνώνει, οριοθετεί, εξιδανικεύει και νοηματοδοτεί, σ’ ένα επίπεδο υψηλού συμβολισμού, την ιδανική σχέση μεταξύ Πολιτείας-Αστυνομίας-Κοινωνίας. Μια σχέση αμοιβαία και συμπαγή, η οποία καθημερινά ενισχύεται και ανατροφοδοτείται από την αδιάλειπτη προσπάθεια και το έργο του προσωπικού του Σώματος αλλά και από την ανταποδοτική έκφραση της Πολιτείας και των πολιτών προς την Ελληνική Αστυνομία, για τη σημαντική εθνική και κοινωνική της προσφορά. Αυτήν, λοιπόν, την ιδιαίτερη ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας γιορτάζουμε σήμερα. Βιώνουμε ως μέλη του αστυνομικού Οργανισμού, τα αισθήματα της ικανοποίησης, της χαράς, της τιμής και της υπερηφάνειας, αποτέλεσμα της επίσημης αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς μας. Αναλογιζόμαστε, παράλληλα, το χρέος και την ευθύνη μας έναντι της πατρίδας μας και της κοινωνίας και ανανεώνουμε την ισχύ του όρκου και τη βούλησή μας να ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα, με αποτελεσματικότητα, με ανθρωπιά και αυτοθυσία στις απαιτήσεις της θεσμικής μας αποστολής. Γνωρίζουμε, άλλωστε, όλοι πως η προστασία των πολιτών, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και γενικά η εξασφάλιση των απαραίτητων για την οικονομική ανάκαμψη και την ευημερία της χώρας προϋποθέσεων ομαλότητας, ηρεμίας και ασφάλειας αποτελούν βασικές υποχρεώσεις και κυρίαρχη προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία. Μια Αστυνομία σύγχρονη παρά το δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον, αποτελεσματική παρά τις πολυάριθμες και πολύπλοκες επιχειρησιακές απαιτήσεις, εξωστρεφή παρά την ιδιαίτερη ιεραρχική και οργανωτική της δομή και κυρίως ανθρώπινη παρά τις δύσκολες βιωματικές εμπειρίες υπό τις οποίες, μοιραία, το προσωπικό της καλείται, καθημερινά, να εκπληρώσει τη σημαντική και πολυεπίπεδη υπηρεσιακή του αποστολή. Αυτή η Αστυνομία τιμάται σήμερα. Σ’ αυτήν την Αστυνομία έχετε την τιμή, έχουμε την τιμή να υπηρετούμε. Σ’ αυτήν την Αστυνομία στηρίζεται η Πολιτεία για να χαράξειτη μελλοντική της πορεία, σ’ αυτήν την Αστυνομία προσβλέπουν η κοινωνία και οι πολίτες, ώστε να οργανώσουν τη ζωή και το μέλλον τους με όρους σταθερότητας, ευνομίας και ασφάλειας. Έχουμε, λοιπόν, χρέος να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε χρέος να ανταποδώσουμε, με το έργο μας, την τιμή που μας επιδαψίλευσε η Πολιτεία, την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει η κοινωνία, τη συμπάθεια με την οποία μας αντιμετωπίζει ο συνάνθρωπός μας, ο απλός πολίτης, στην καθημερινότητά του. Οφείλουμε, να υπερασπιστούμε τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένας από τους βασικούς, αν όχι ο πιο βασικός παράγοντας εξασφάλισης της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής. Κι αυτό οφείλουμε να το πράξουμε όλοι μαζί· συντεταγμένα, αποφασιστικά και υπεύθυνα, διατηρώντας τη συνοχή, τις αρχές και την αξιοπιστία που με το δικό σας μόχθο, με τη δική σας προσπάθεια έχουμε κατακτήσει. Ο αγώνας είναι κοινός, η προσπάθεια συλλογική, ο στόχος αυτονόητος και αταλάντευτα σταθερός· η προστασία, η ασφάλεια, η υπεράσπιση της χώρας, της κοινωνίας, της δημοκρατίας. Και σ’ αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς· ανεξαρτήτως βαθμού, ρόλου ή θέσης υπό την οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του αστυνομικού Οργανισμού: το πλήρωμα του περιπολικού οχήματος και ο δικυκλιστής της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.),

ο συνάδελφος της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης που περιπολεί στις εσχατιές της Ελληνικής Επικράτειας,

ο αστυνομικός της Υπηρεσίας Ασφάλειας που καταπολεμά το έγκλημα σ’ όλες τις μορφές και τα επίπεδά του,

το πλήρωμα της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας,

ο Αστυνομικός της Γειτονιάς και ο Τοπικός Αστυνόμος,

ο αστυφύλακας του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών,

ο αξιωματικός Υπηρεσίας του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος,

ο ποδηλάτης αστυνομικός και ο τροχονόμος στη διασταύρωση και το οδικό δίκτυο,

ο ειδικός φρουρός του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, της περιπολίας και της αστυνομικής σκοπιάς,

οι συνάδελφοι των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και των Διμοιριών Υποστήριξης,

ο επιτελής αξιωματικός των μεγάλων Οργανικών Μονάδων αλλά και ο γραμματέας και ο αρχειοθέτης του μικρού Περιφερειακού Τμήματος,

το στέλεχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και της Αστυνομικής Ακαδημίας,

ο πολιτικός υπάλληλος, από τον πρωτοετή Δόκιμο Αστυφύλακα μέχρι τον Αρχηγό, όλοι συμμετέχουμε, όλοι πρέπει να συμμετέχουμε, στη συλλογική προσπάθεια, στην επίτευξη του κοινού στόχου. Κάθε ρόλος είναι σπουδαίος, κάθε συνδρομή σημαντική. Οι εν ενεργεία αλλά και οι εν αποστρατεία συνάδελφοι, οι συνδικαλιστικοί τους φορείς και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (ΙΡΑ) συνθέτουν ένα ευρύ και ομοιογενές έμψυχο δυναμικό, ικανό να στηρίξει αποφασιστικά την προσπάθειά μας, ώστε όχι μόνον να ανταποκριθεί επαρκώς στις σύγχρονες αστυνομικές ανάγκες και απαιτήσεις αλλά να διαμορφώσει και τις στέρεες προυποθέσεις για αναβάθμιση της προοπτικής και της μελλοντικής λειτουργίας του Σώματος. Γνωρίζω καλά, όπως εξίσου καλά γνωρίζουμε όλοι, τις δυσκολίες υπό τις οποίες καλείστε να εκπληρώσετε την υπηρεσιακή σας αποστολή. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς που προστέθηκαν στην καθημερινότητα όλων, ως μοιραία βιωματική επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Αυτά, ακριβώς, τα προβλήματα, αυτές οι αντίξοες συνθήκες, αυτή η οδυνηρή, πολλές φορές, προτεραιότητα του συλλογικού αγαθού και του εθνικού χρέους σε βάρος του ατομικού συμφέροντος και των οικογενειακών υποχρεώσεων, είναι τα στοιχεία που μεγενθύνουν την αξία και τη σημασία του αστυνομικού έργου και μας καταξιώνουν στη συνείδηση της κοινωνίας και των πολιτών. Είμαι βέβαιος πως την εορταστική αυτή ημέρα, καθένας από εμάς, υπεύθυνα και συνειδητά, ανανεώνει τον όρκο και ισχυροποιεί τη βούλησή του να συνεχίσει με σθένος και αποφασιστικότητα την προσπάθειά του. Έχοντας ως ακριβή παρακαταθήκη το παράδειγμα των συναδέλφων μας που με τον ηρωικό τους θάνατο στις επάλξεις του χρέους αναβάθμισαν τις έννοιες της θυσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της διακονίας· με τη στήριξη της Πολιτείας και την έξωθεν καλή μαρτυρία όλων των τάξεων και των τάσεων της κοινωνίας· με τη στάση ζωής και το έργο του Προστάτη Αγίου του Σώματος, που εξακολουθεί, επί αιώνες να εμπνέει και να διδάσκει την πίστη, την εγκαρτέρηση, την αγάπη και την προσήλωση στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, θα μπορέσουμε να δώσουμε στη βιοτική μας πορεία και στην αστυνομική μας διαδρομή τα ακριβά εχέγγυα της αξιοπιστίας, της εντιμότητας και της αρετής. Είμαι βέβαιος και διαβεβαιώνω όλους πως η Ελληνική Αστυνομία με ενισχυμένη την υπηρεσιακή της ετοιμότητα, με αναβαθμισμένη την εσωτερική της ποιότητα και με το προσωπικό της προσηλωμένο στο θεσμικό του ρόλο και την κοινωνική του αποστολή, θα συνεχίσει να υπηρετεί το αξιακό της πάνθεο με την ίδια αποφασιστικότητα, με τον ίδιο σταθερό βηματισμό, με τον ίδιο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Με γνώση που μορφώνει και φωτίζει, με πίστη που ανυψώνει και θωρακίζει, με ευαισθησία που μετασχηματίζει ποιοτικά και εξανθρωπίζει, υπακούοντας όχι στο δίκαιο της πυγμής αλλά στην πυγμή του δικαίου, θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της Πολιτείας, στα μηνύματα των καιρών και στην κρισιμότητα των στιγμών, αλλά και στις αγωνίες και στις ανάγκες των πολιτών. Έτσι, με τη στήριξη της Πολιτείας και της κοινωνίας και τη συνεπή, συνεχή και αποτελεσματική προσπάθεια του προσωπικού της, θα μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να συνεχίσει και μέσα στην τρίτη Χιλιετία την ευέλπιδά της πορεία, με τον ίδιο αξιακό κώδικα, με την ίδια αυταπάρνηση και την ίδια αισιοδοξία. Χρόνια πολλά. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

