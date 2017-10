Οκτώβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθμ. 650/2017 ομόφωνη απόφαση της ολομέλειάς της, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. από την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και μέλη της οικογένειας Χατζάκου, στη βάση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι εταιρείες (διορθωτικά μέτρα).



Για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης από την επιτροπή, λόγω των σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούνταν ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις σχετικές αγορές της προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος (τόσο σε τοπικές παραγωγικές ζώνες της Βόρειας Ελλάδας, όσο και σε εθνικό επίπεδο) και της παραγωγής και διάθεσης σοκολατούχου γάλακτος στην ελληνική επικράτεια. Για την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχομένου, τα μέρη πρότειναν τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού απασχόλησαν ιδιαιτέρως οι μεταβολές που έχουν επέλθει στον γαλακτοκομικό κλάδο, με στόχο αφενός τη διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά και αφετέρου την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών νωπού γάλακτος όπου η νέα οντότητα παρουσιάζει αυξημένη αγοραστική δύναμη. Οι εταιρείες ανέλαβαν έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω δεσμεύσεις, με άξονα την ελάχιστη εγγυημένη τιμή αγοράς από τις ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ ως προς τους παραγωγούς γάλακτος – κτηνοτρόφους και την αυτοτελή και πλήρως ανεξάρτητη λειτουργία των εταιριών ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ όσον αφορά το σοκολατούχο γάλα. Για την ορθή εκπλήρωση των όρων και δεσμεύσεων πρόκειται να ορισθεί εντολοδόχος, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ειδικότερα δεσμεύτηκαν ότι: Για την αγορά νωπού αγελαδινού γάλακτος Η αγορά από μέρους έκαστης των εταιριών ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ (απευθείας ή μέσω τρίτων) από κάθε παραγωγό γάλακτος – κτηνοτρόφο που έχει συνεργασία με τα μέρη κατά την έναρξη ισχύος της δέσμευσης ανά τους «Νομούς» θα γίνεται με ελάχιστη εγγυημένη τιμή βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου. Δηλαδή, για τον υπολογισμό της ελάχιστης εγγυημένης τιμής θα λαμβάνεται υπόψη η μέση σταθμισμένη τιμή ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η μέση σταθμισμένη τιμή κάθε αγοράστριας (ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ) προς κάθε κτηνοτρόφο



Η δέσμευση αυτή θα αφορά τους νομούς του Διαμερίσματος της Μακεδονίας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κοζάνης, Πέλλας, Φλώρινας, Καβάλας και Ξάνθης, όπου οι δύο ως άνω εταιρίες πραγματοποίησαν ατομικά ή από κοινού, τουλάχιστον το 22% των συνολικών αγορών-εισκομίσεων νωπού αγελαδινού γάλακτος, καθώς και τους όμορους Νομούς Γρεβενών, Πιερίας και Χαλκιδικής. Η δέσμευση αυτή θα ισχύει κατ’ αρχάς για χρονικό διάστημα δύο ετών από την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης της επιτροπής, ενώ κάθε μία από τις αγοράστριες (ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ) διατηρεί, σε κάθε περιπτωση, τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερες τιμές. Οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή που θα συναφθούν με τους παραγωγούς γάλακτος – κτηνοτρόφους, δεν θα υπερβαίνουν την ετήσια διάρκεια, δεν θα περιέχουν όρο αποκλειστικότητας και υπέρμετρα επαχθείς όρους για την παροχή εγγυήσεων (όπως, ενδεικτικά, εγγραφή προσημειώσεων σε ακίνητα των παραγωγών ή / και των εγγυητών τους, λήψη λευκών συναλλαγματικών κ.λπ.). Για την αγορά σοκολατούχου γάλακτος Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθεί να υφίσταται το καθεστώς κοινού ελέγχου επί της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, οι εταιρίες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ θα λειτουργούν αυτοτελώς και πλήρως ανεξάρτητα μεταξύ τους όσον αφορά στο σοκολατούχο γάλα. Οι δραστηριότητες των ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ σχετικά με το σοκολατούχο γάλα εκάστης, αντιστοίχως, θα παραμείνουν αυτόνομες, με ανεξάρτητη διοικητική δομή με ρητή δέσμευση ότι δεν θα ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και δεν θα επιτρέπουν τη διάχυση τέτοιων πληροφοριών. Η εν λόγω λειτουργική αυτοτέλεια των δύο εταιριών θα διασφαλιστεί ιδίως με: την εξαίρεση των δραστηριοτήτων της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ που αφορούν στο σοκολατούχο γάλα από την άσκηση των δικαιωμάτων διοίκησης της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ επί της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ,

τη δημιουργία «σινικών τειχών» (Chinese walls) που θα αποτρέπουν τη διαρροή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ των δύο εταιριών ως προς το σοκολατούχο γάλα. Δεν θα επιτρέπεται, είτε άμεσα (οριζοντίως) είτε έμμεσα, μέσω του προσωπικού, στελεχών ή τρίτων προσώπων, η ανταλλαγή μεταξύ των εταιριών αυτών εμπορικά ευαίσθητων / εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στο σοκολατούχο γάλα. Δεν θα αναπτυχθούν συνέργειες ως προς την παραγωγή σοκολατούχου γάλακτος και οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την προώθηση των πωλήσεων για τα προϊόντα σοκολατούχου γάλακτος και δεν θα αναπτυχθεί κανενός είδους συνεργασία των εταιριών ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ ούτε επικοινωνία ως προς το σοκολατούχο γάλα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθεί να υφίσταται το καθεστώς κοινού ελέγχου επί της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ. Τα μέρη θα δύνανται να χρησιμοποιούν κοινό δίκτυο διανομής, μέσω τρίτων ανεξάρτητων συνεργατών, ωστόσο, δεν θα αναπτυχθούν συνέργειες ως προς τα ιδιόκτητα δίκτυα διανομής των μερών. Για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υφίσταται το καθεστώς κοινού ελέγχου επί της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, το προσωπικό των εταιριών ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ που θα εργάζεται στο σοκολατούχο γάλα δεν θα ταυτίζεται και δεν θα εργάζεται στον ίδιο φυσικό χώρο και δεν θα υφίστανται κοινοί μεταξύ των δύο εταιριών εν ενεργεία εργαζόμενοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τα προϊόντα σοκολατούχου γάλακτος των δύο εταιριών. Οι εταιρίες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ δεν θα αποσπάσουν η μία από την άλλη προσωπικό που θα εργάζεται στο σοκολατούχο γάλα. Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. θα διαθέτουν και θα στηρίζουν τις λειτουργίες τους έκαστη σε αυτόνομα συστήματα (ιδίως αυτόνομο μηχανογραφικό σύστημα) για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθεί να υφίσταται το καθεστώς κοινού ελέγχου επί της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ. Επίσης, θα αρθούν οι όροι αποκλειστικότητας όσον αφορά στο σοκολατούχο γάλα στα ψυγεία-προθήκες που χρησιδανείζονται / παραχωρούνται στα μικρά σημεία πώλησης από τις εταιρίες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και θα προστεθεί ρητός όρος στις συμβάσεις, ως προς τη δυνατότητα του χρησάμενου (σημείου πώλησης) να τοποθετεί σε αυτό και ανταγωνιστικά προϊόντα. Οι δεσμεύσεις, καταλαμβάνουν τόσο τις εταιρίες ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ όσο και τις εταιρίες των ομίλων όπου ανήκουν αντιστοίχως. Στην απόφαση της Επιτροπής προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, μπορεί να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους μέχρι ποσοστού 10% του κύκλου εργασιών του τελευταίου οικονομικού έτους. Κατά την κρίση της Επιτροπής, τα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή, κατάλληλα και αναλογικά για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις επιμέρους σχετικές αγορές. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

