Οκτώβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Θύμα πίεσης από κάποιο πρόσωπο φαίνεται ότι είχε πέσει τον τελευταίο καιρό η 32χρονη εφοριακός Δώρα Ζέμπερη που δολοφονήθηκε άγρια στο Β΄Νεκροταφείο, με φίλους και συνεργάτες της να αποκαλύπτουν ότι το τελευταίο διάστημα ήταν αναστατωμένη και ιδιαίτερα προβληματισμένη. Ετσι, η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να είχε συνδεθεί ερωτικά με κάποιον άντρα το τελευταίο διάστημα και στη συνέχεια να μετάνιωσε και να τον απέρριψε. Αυτός είναι και ο λόγος που αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό την ατζέντα και τα προφίλ της άτυχης εφοριακού σε κοινωνικά δίκτυα, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στον άγνωστο αυτό άντρα. Το σενάριο αυτό ενισχύεται από ανάρτηση της εφοριακού στο facebook στα τέλη Αυγούστου, στην οποία ανέφερε: «Απορώ τι είχα πάρει τότε που συστηθήκαμε και χάρηκα που σε γνώρισα».

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να επανασχεδιάσουν τις τελευταίες κινήσεις της άτυχης γυναίκας και να ανακαλύψουν με ποιους επικοινώνησε πριν πέσει θύμα της άγριας δολοφονίας, που έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Η αστυνομία θεωρεί πιθανότερο το σενάριο το κίνητρο της δολοφονίας να κρύβει κάποια προσωπική διαφορά και έτσι επικεντρώνει τις έρευνες στους άντρες που είχαν περάσει από τη ζωή της. Μάλιστα, διερεύνησαν την πιθανότητα πίσω από τη δολοφονία της να κρύβεται πρώην σύντροφός της, με τον οποίο είχε σοβαρή σχέση που διέκοψε πριν από λίγο καιρό. Ο άντρας αυτός, όμως, αστυνομικός στο επάγγελμα, αποδείχτηκε τελικώς ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και έχει άλλοθι για την ώρα της δολοφονίας. Παρόλα αυτά δεν έχει αποκλειστεί ακόμη το ενδεχόμενο η 32χρονη να έπεσε θύμα κάποιου ψυχοπαθή ή να πρόκειται για ληστεία μετά φόνου -ένα σενάριο που είναι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πιο απίθανο. Υπενθυμίζεται ότι ακόμη δεν έχουν βρεθεί η τσάντα και το κινητό της Δώρας Ζέμπερη, τα οποία είχε μαζί της όταν έφυγε από το σπίτι. Δεν προκύπτει εμπλοκή με τη δουλειά Νωρίτερα, αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι δεν προκύπτουν, τουλάχιστον έως τώρα, ενδείξεις ότι η δολοφονία οφείλεται στην επαγγελματική ιδιότητά της και στις υποθέσεις που χειριζόταν η 32χρονη, η οποία εργαζόταν στο Τμήμα Ελέγχων της Α’ ΔΟΥ Πειραιά. Μάλιστα, ο πατέρας της ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η κόρη του εργαζόταν «στην λίστα Λαγκάρντ, σε 2-3 λίστες». Επισκεπτόταν συχνά τάφο φιλικού της προσώπου Σημειώνεται, ότι η 32χρονη είχε πάει στο Β’ Νεκροταφείο για να ανάψει το καντήλι σε τάφο φιλικού προσώπου της, που σκοτώθηκε πριν από μερικούς μήνες, και δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση από τον άγνωστο δράστη. Μάλιστα, μετά τις πρώτες μαχαιριές, η άτυχη γυναίκα μπόρεσε να συρθεί για μερικά μέτρα και ξεψύχησε πάνω σε έναν τάφο, όπου την είδε ένας ιερέας του κοιμητηρίου. Τι είπε η μητέρα της «Με πήγαν στην Ασφάλεια χθες, ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν καταλάβαινα τι μου λέγανε…», αναφέρει σοκαρισμένη η μητέρα της άτυχης εφοριακού που δολοφονήθηκε χθες το απόγευμα στο Β’ Νεκροταφείο, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για το αποτρόπαιο έγκλημα. «Ήταν μάνα για τα παιδιά μου. Η δεύτερη μάνα μας, έτσι τη λέγανε. Πιστεύω ότι το παιδί μου το σκότωσαν όχι για να το κλέψουν. Ήταν στημένο το έγκλημα. Την είχαν παρακολουθήσει. Το παιδί αυτό δεν ήταν ποτέ μόνο του. Μόνο όταν πήγαινε στο νεκροταφείο. Οι συνεργάτες της στη δουλειά πρέπει να ήταν οι τελευταίοι που την είδαν ζωντανή», δήλωσε συγκλονισμένη στην κάμερα της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου.

«Πήγαινε στο νεκροταφείο από τότε που έχασε τον φίλο της και την είχε πάρει από κάτω, γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν αδερφικοί φίλοι. Αυτό και ο χωρισμός της, την πείραξαν πολύ. Της πέσανε μαζεμένα», πρόσθεσε, ενώ αποκάλυψε πως η κόρη της, Δώρα Ζέμπερη, της είχε εκμυστηρευθεί ότι φοβόταν. «Μου είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα. Ήταν πολύ ηθική, πολύ τυπική στη δουλειά της. Μου είπε ότι ήθελε να φύγει από τον έλεγχο, γιατί είχε κουραστεί και είχε φοβηθεί». «Έχω αναλάβει δύσκολες υποθέσεις, μερικές φορές δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, φοβάμαι. Αν κάνω λάθος, θα το πληρώσω εγώ και θα πάω φυλακή», της είχε πει. iefimerida

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 20th, 2017 at 07:05 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.