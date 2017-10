Οκτώβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Για «κατάργηση του ΕΝΦΙΑ» και αντικατάστασή του με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας μιλά πάλι η κυβέρνηση, κάτι που όμως σκοντάφτει στην εξίσωση αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές τιμές πώλησης. «Στόχος μας είναι ο ΕΝΦΙΑ να αντικατασταθεί με έναν φόρο μεγάλης περιουσίας που θα είναι προοδευτικός», ήταν η ακριβής δήλωση της κυρίας Παπανάτσιου στο συνέδριο της Prodexpo, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στην Καθημερινή, εφόσον επιτευχθεί ο δύσκολος στόχος της εξίσωσης των αξιών των ακινήτων, θα κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου με το οποίο αφενός θα αναπροσαρμοστούν οι αξίες των ακινήτων, αφετέρου θα αντικατασταθεί ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων με τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.



Στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος στην «Καθημερινή», είναι σε κάθε περίπτωση να βεβαιώνονται έσοδα 3,2 δισ. ευρώ όπως προβλέπει και η συμφωνία με τους πιστωτές της χώρας, ωστόσο είναι θέμα πολιτικής της κυβέρνησης το πώς θα επιμερίζεται ο φόρος. Δηλαδή, όπως επισήμανε, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να ελαφρύνει τις χαμηλές ιδιοκτησίες και να μεταφέρει το βάρος στις υψηλότερες. Αυτό σημαίνει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος των 3,2 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση θα αυξήσει δραματικά τη φορολογία για όσους κατέχουν ακίνητα πάνω από κάποια αξία. Προφανώς, για αυτούς οι φόροι θα είναι σημαντικά υψηλότεροι από αυτούς που καταβάλλονται σήμερα, και αυτό, καθώς τα χαμηλής αξίας ακίνητα θα απαλλαγούν από τον φόρο.



Οπως προαναφέρθηκε, σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξίσωση των τιμών των ακινήτων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, κάτι το οποίο όπως σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος είναι εξαιρετικά δύσκολο. Στο θέμα της εξίσωσης των τιμών των ακινήτων η υφυπουργός ανέφερε ότι δρομολογείται η θεσμοθέτηση δευτεροβάθμιων επιτροπών, οι οποίες θα σπεύδουν να διορθώνουν τις τιμές που θα προκύψουν από τις υπό σύσταση 75 τοπικές επιτροπές καθορισμού των αντικειμενικών αξιών. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 20th, 2017 at 09:20 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.